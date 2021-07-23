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Yılmaz Özdil’den CHP’ye Sert Eleştiri!

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Yılmaz Özdil’den CHP’ye Sert Eleştiri!
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23 Temmuz 2021 - 11:11
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

CHP’li Cihangir İslam, Afganistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye geçenlere tepki gösteren İYİ Partili Lütfü Türkkan’a yanıtı ile eleştiri toplamıştı. İslam’ın yorumuna ilişkin bir tepki de Yılmaz Özdil’den geldi.

Yılmaz Özdil’den CHP’ye Sert Eleştiri! Bu Tipler de Partiye Giriyor…

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın “Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?” şeklindeki paylaşımını alıntılayan CHP’li Cihangir İslam, kriz çıkartacak bir cevap verdi ve “Altına ‘Makedonyalı Lütfü’ diye bir imza atmalıydınız” ifadelerini kullandı.

Bu cevabıyla büyük tepki toplayan İslam’a bir yorum da Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’den geldi.

Özdil, 4 Mart 2020 tarihinde Saadet Partisi’nden istifa ederek CHP’ye geçen İslam’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: “CHP’yi de ülke sınırları gibi eleğe çevirdiler, Suriyeliler Afganlar elini kolunu sallaya sallaya ülkeye giriyor, Evladı Fatihan kavramından bile haberi olmayan bu tipler de CHP’ye giriyor…”

İşte o paylaşım…

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