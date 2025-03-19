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ISS’DE MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR 9 AY SONRA DÖNDÜ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, SpaceX’in Dragon kapsülüyle Dünya’ya dönüş yaptı.

NASA, iki astronotun Florida açıklarına başarılı inişini canlı yayınladı.

9 AYLIK BEKLEYİŞİN ARDINDAN BAŞARILI DÖNÜŞ

  • Wilmore ve Williams, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle ISS’ye gönderilmişti.
  • Starliner kapsülünde çıkan teknik arıza nedeniyle dönüş tarihleri defalarca ertelendi.
  • NASA, kapsülün boş olarak geri dönmesi yönünde karar alarak, astronotların dönüşü için SpaceX Dragon kapsülünü kullandı.

Astronotlara ISS’de NASA astronotu Nick Hague ve Rus kozmonot Alexander Gorbunov eşlik etti.

CREW-10 EKİBİ ISS’DE GÖREVİ DEVRALDI

Wilmore ve Williams’ın yerine geçecek yeni mürettebat 16 Mart’ta SpaceX’in Dragon kapsülüyle ISS’ye ulaştı.

Crew-10 ekibinde:

  • NASA’dan misyon komutanı Anne McClain,
  • Misyon pilotu Nichole Ayers,
  • Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Takuya Onişi,
  • Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.

Yeni ekip, ISS’de birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams’tan eğitim aldıktan sonra göreve resmen başladı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

ISS’DE MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR 9 AY SONRA DÖNDÜ!
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