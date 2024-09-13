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Kara Harp Okulu Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu için asılan pankart kaldırıldı!

Kara Harp Okulu Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu için asılan pankart kaldırıldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Eylül 2024 - 13:43

Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu’nun, kılıçlı yemin töreni sonrası hakkında inceleme başlatılmasının ardından, memleketi Ordu’nun Akkuş ilçesine asılan “Akkuş’umuzun gururu” pankartı kaldırıldı.

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde genç teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atarak kılıç çekmesi, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Törende okul birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun bu sloganı atmasının ardından okuduğu yemin metni gündem olurken, bu olay üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) törenle ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

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İddiaya göre, Kara Harp Okulu’nu birincilikle tamamlayan ve Ordu’nun Akkuş ilçesinden olan Teğmen Ebru Eroğlu’nun adına ilçe merkezine asılan pankart, kaldırıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Torun, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun “Afişi indirenler kimden cesaret alıyor?” diyerek şunları söyledi:

“Bu yıl Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Akkuş’lu hemşerimiz Teğmen Ebru Eroğlu’nun fotoğrafı “Akkuş’umuzun Gururu” ifadesiyle Akkuş, İstiklal Caddesi’ne asılmış ve hepimizin göğsünü kabartmıştı. Bugün bir baktık ki afişin yerinde yeller esiyor!

Mustafa Kemal’in Askeri Ebru Teğmenimizin fotoğrafının indirilmesi için talimat verenler, talimatlı olsun olmasın kraldan çok kralcılık yaparak afişi indirenler kimden cesaret alıyor? Peygamber Ocağımıza saygısızlık etmeye utanmıyor musunuz?

Bu çocuklar kolay yetişmiyor. Kadın bir Harp Okulu Birincisi çıkarttığımız için havalara uçmamız gerekirken memleketimize ve kadınlarımıza ihanet ediyorsunuz….”

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