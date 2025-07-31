KANADA’DAN TARİHİ ADIM: FİLİSTİN DEVLETİ TANINACAK

Başbakan Mark Carney: “İki devletli çözüm artık sürdürülebilir değil”

Kanada Başbakanı Mark Carney, Gazze’deki insani krizi kınayarak, ülkesinin 2025 Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıkladı. Bu adım, Fransa ve İngiltere’nin benzer kararlarının ardından geldi.

Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Filistin yönetimi uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti. Bu nedenle tanıma kararını destekliyoruz” dedi.

Filistin’e 40 Milyon Dolarlık Yardım

Kanada, Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 30 milyon dolarlık insani yardım ve Batı Şeria’nın istikrarı için 10 milyon dolarlık ek destek sağlayacağını duyurdu.

Barış Süreci ve İsrail’e Tepki

Carney, İsrail’in Gazze’deki uygulamalarını sert şekilde eleştirerek, “On binlerce Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi kıtlığın eşiğinde. Bu durum kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti ise Kanada’nın kararına tepki göstererek, bu adımın “Hamas’a ödül niteliğinde” olduğunu ve “ateşkes çabalarına zarar vereceğini” savundu.

Uluslararası Destek Büyüyor

Kanada’nın kararı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından “tarihi ve cesur” olarak nitelendirildi. Abbas, 2026’da genel seçim düzenleme taahhüdünü yineleyerek, bu adımın bölgede barış ve istikrarı güçlendireceğini belirtti.