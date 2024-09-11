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Almanya Dresdende köprü çöktü

Almanya Dresdende köprü çöktü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Eylül 2024 - 11:14

Almanya’nın Dresden kentinde Carola Köprüsü’nün bir kısmı, saat 03.00 sıralarında Elbe Nehri’ne çöktü.

Almanya Dresden’de meydana gelen köprü çökmesi, yaya ve bisiklet yollarıyla tramvay raylarını etkiledi. İtfaiye ve yerel yetkililerin açıklamalarına göre, yaklaşık 100 metrelik bir bölümde hasar meydana geldi. İki uzak ısıtma hattının da zarar gördüğü ve sıcak suyun sızmaya başladığı bildirildi. Şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Dresden Ulaşım İşletmeleri, köprü üzerinde herhangi bir tramvayın bulunmadığını ve bu nedenle yolcuların veya araçların zarar görmediğini açıkladı. Normalde hafta içi geceleri bile 3 ve 7 numaralı tramvay hatlarının köprü üzerinden geçtiği belirtilirken, çökmenin Elbe Nehri’nin güney yakasındaki köprünün yarısını etkilediği ve Elbe’nin bir bölümünü kapsadığı bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, Altstadt tarafındaki köprü başında yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir çatlak oluştuğunu duyurdu. Uzak ısıtma hatlarının zarar görmesi nedeniyle şehir genelinde sıcak su kesintileri yaşanıyor.

Carola Köprüsü, Dresden’in en önemli köprülerinden biri olarak biliniyor. Bölge geniş bir şekilde kapatıldı ve önümüzdeki aylarda mesai saatlerinde bu bölgede ciddi ulaşım aksaklıkları bekleniyor. Tramvay hatları ve otomobil trafiği alternatif yollara yönlendirilecek. Elbe Nehri’ndeki su yolu ve Terrassenufer de kapatıldı.

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