Kaftancı’dan İmamoğlu’na çarpıcı açıklama!

CHP’nin cumartesi günü (3 Aralık) gerçekleştirdiği İkinci Yüzyıla Çağrı programında, aralarında daha öncesinde gerginlik yaşandığı konuşulan İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kameralar önünde tokalaşmadığı dikkati çekti. Kaftancıoğlu’undan konuya ilişkin olarak açıklama geldi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Kaftancıoğlu, “Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz” dedi. Kaftancıoğlu, salona girerken İmamoğlu ile tokalaştığını ifade etti.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun kapanış konuşması sürmekteyken, Selvi Kılıçdaroğlu’nun rahatsızlığından kaygılandığını anlatan Kaftancıoğlu, şöyle dedi:

“Genel başkanın konuşması bitince ‘Çıkalım’ diye düşüncemi söyledim. Selvi hanım sendeledi. Benim aklım Selvi hanımdaydı. Altan Öymen’e bir şeyler söyledim. Ardından Ekrem başkan ve Haydar Akar’la selamlaştık. Engin Altay’la da tokalaşmadım. Sırada Engin Özkoç vardı. Özkoç, Genel Başkanla ve benimle tokalaşınca sonrakilerle tokalaşarak devam ettik.”