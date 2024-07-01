AK Partili kurmaylardan olay Cumhur İttifakı sözleri!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gazete Duvar’ın aktardığına göre Devlet Bahçeli’nin yaklaşık yarım saatlik açıklamalarını değerlendiren AK Partili bir kurmay, ‘MHP liderinin AK Parti ile ‘nişan atma’ girişiminde bulunduğunu’ dile getirdi. Ancak yine aynı isme göre, Bahçeli’nin bu örtülü resti karşılık bulmayacak. Çünkü AK Parti şu anda Cumhur İttifakı’nın dağılmasını göze alamıyor.
ÖZGÜR ÖZEL’DEN DOLAYI…
Cumhur İttifakı’nın neden devam etmek zorunda olduğuna dair aynı kritik ismin değerlendirmesi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili…
Bu bağ şöyle açıklanıyor: AK Parti 23 yıllık tarihinde seçmen nezdindeki en zayıf dönemlerinden birini yaşarken ittifakın bozulması, erken seçim demek. “Bunu da en çok Özgür Özel ister. Popülerliği artmışken, Ekrem İmamoğlu da henüz bir tahkimat yapmamışken bu durumu fırsata çevirir” diyen AK Partili kurmaya göre, MHP’nin yapacağı bir erken seçim çağrısının Özel ve CHP kanadında karşılık bulma olasılığı yüksek. Bu da Erdoğan’ın ve partisinin mevcut koşullar dahilinde göze alabileceği bir seçenek değil…