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AK Partili kurmaylardan olay Cumhur İttifakı sözleri!

AK Partili kurmaylardan olay Cumhur İttifakı sözleri!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Temmuz 2024 - 12:27
AK Partili kurmaylar, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son basın toplantısında ‘nişan atma’ girişiminde bulunduğu değerlendirmesi yaptı. CHP lideri Özgür Özel’le ilgili bir detaya dikkat çeken kurmaylar, ‘Cumhur İttifakı’nın dağılmasına’ ise kapıları kapattı.

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