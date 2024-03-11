‘Kadir Sağlam, kızağa çekiliyor’ iddiası! Fenerbahçe – Pendikspor kararları tartışma konusu olmuştu…

Fenerbahçe – Pendikspor maçındaki kararları tartışılan Kadir Sağlam’ın kızağa çekileceği iddia edildi.
Fenerbahçe’nin Pendikspor’u 4-1 mağlup ettiği maç sırasında verdiği kararlar çok tartışılan hakem Kadir Sağlam’ın Merkez Hakem Kurulu tarafından kızağa çekileceği öğrenildi.
“SEZON SONUNA KADAR GÖREV ALAMAYACAK”
Fanatik Gazetesi’nden Umut Eken’in haberine göre, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe – Pendikspor maçındaki kararlarıyla eleştirilen hakem Kadir Sağlam’a sezon sonuna kadar görev vermeyecek.
Eken, habere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“MHK, Fenerbahçe – Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam’ın tahtasını kapatıyor.
Kurul üyeleri, çaldığı/çalmadığı düdüklerden çok, saha içinde ‘hakem otoritesini’ koruyamadığı için Kadir Sağlam’ı kızağa çekiyor.
Sağlam, sezon sonuna kadar görev alamayacak. Bu nedenle önümüzdeki sezon FIFA kokartını kaybetmesi muhtemel.”