HaberKonseyi

Nusret Çetinel Vefat Etti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Nusret Çetinel Vefat Etti
3 views
02 Eylül 2021 - 11:22
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

Ünlü oyuncu Nusret Çetinel yaşamını yitirdi. Nusret Çetinel, Bizim Evin Halleri dizisindeki Şadan karakteri ve yaptığı birçok seslendirme çalışması ile akıllarda yer etmişti. Üzücü haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.
NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çetinel, bir çok sinema ve televizyon dizisinde yer aldı. Ünlü oyuncu bir dönem Behzat Ç., Muhteşem Yüzyıl ve İzmir Çetesi gibi aynı anda yayında olan dizilerde rol alarak dikkat çekmişti. 2011’de vizyona giren “Hür Adam” adlı sinema filminde yer alan Nusret Çetinel’in rol aldığı televizyon projelerinden bazıları ise şunlar; Bizim Evin Halleri, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra.
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ronaldo Bir Rekora Daha İmza AttıRonaldo Bir Rekora Daha İmza Attı
Süleyman Soylu Erdoğan Bayraktarı’ı ÇıldırttıSüleyman Soylu Erdoğan Bayraktarı’ı Çıldırttı
Yüzde 20’lik Elektrik Zammı KapıdaYüzde 20’lik Elektrik Zammı Kapıda
Sosyal Medyayı Karıştıran FotoğrafSosyal Medyayı Karıştıran Fotoğraf
Tülin Şahin’e Kötü HaberTülin Şahin’e Kötü Haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Günde 50 Bin Kişiden Evlilik Teklifi Alıyorum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbekirspor Kombine Biletler İçin Destek Bekliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ronaldo Bir Rekora Daha İmza Attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süleyman Soylu Erdoğan Bayraktarı’ı Çıldırttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüzde 20’lik Elektrik Zammı Kapıda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal Medyayı Karıştıran Fotoğraf
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nusret Çetinel Vefat Etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tülin Şahin’e Kötü Haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derin Talu’nun Olaylı Gecesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korona Virüs’e Yakalandı !
SON DAKİKA HABERLERİ
Günde 50 Bin Kişiden Evlilik Teklifi AlıyorumEylül 2, 2021-2:26 pm
Ronaldo Bir Rekora Daha İmza AttıEylül 2, 2021-1:01 pm
Süleyman Soylu Erdoğan Bayraktarı’ı ÇıldırttıEylül 2, 2021-12:52 pm
Yüzde 20’lik Elektrik Zammı KapıdaEylül 2, 2021-12:36 pm
Sosyal Medyayı Karıştıran FotoğrafEylül 2, 2021-12:24 pm
Nusret Çetinel Vefat EttiEylül 2, 2021-11:22 am
Tülin Şahin’e Kötü HaberEylül 2, 2021-11:08 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Süper Mini Elbisesi Olay Oldu !

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.