Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı…
Şeyma Subaşı, mini eteği ve dekoltesi ile hayranlarını mest etti. Subaşı’nın, Zebra emojisi koyduğu o paylaşıma adeta beğeni yağdı.
Sosyal medyanın en aktif isimlerinden Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişkisine devam eden Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Şeyma Subaşı, mini eteği ve dekoltesi ile sosyal medyayı salladı.
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Subaşı, fiziği ile göz kamaştırmaya devam ediyor.
Instagram hesabından siyah beyaz mini elbisesi ile paylaşımlar yapan Subaşı’na dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi.
İşte o kareler…
Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
İşte o karelerden bazıları…