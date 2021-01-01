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Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı…

Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı…
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01 Aralık 2021 - 16:04

Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı…

Şeyma Subaşı, mini eteği ve dekoltesi ile hayranlarını mest etti. Subaşı’nın, Zebra emojisi koyduğu o paylaşıma adeta beğeni yağdı.

Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 1

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 2

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişkisine devam eden Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 3

Şeyma Subaşı, mini eteği ve dekoltesi ile sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 4

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Subaşı, fiziği ile göz kamaştırmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 5

Instagram hesabından siyah beyaz mini elbisesi ile paylaşımlar yapan Subaşı’na dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi.

Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 6

İşte o kareler…

Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 7
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 8
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 9
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 10

Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İşte o karelerden bazıları…

Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 11
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 12
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 13
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 14
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 15
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 16
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 17
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 18
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 19
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 20
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 21
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 22
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 23
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 24
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 25
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 26
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 27
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 28
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 29
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 30
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 31
Şeyma Subaşı mini elbisesi ve dekoltesiyle mest etti! Beğeniler yağmur oldu yağdı… - Sayfa 32
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