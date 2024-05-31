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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Banka yöneticileri duruşmada: Her şey Fatih Terim ile başladı

Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Banka yöneticileri duruşmada: Her şey Fatih Terim ile başladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Mayıs 2024 - 16:07

Yüksek kar getirili fon vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada bankanın üst düzey yöneticileri tanık olarak ifade veriyor. Bankanın yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya tanık olarak verdiği ifadede; “Bize bütün süreci anlatmaya başladı. Fatih Terim’den 300 bin dolar aldığını sonrasında bu parayı yerine koyabilmek için futbolculardan aldığını ve böyle devam ettiğini söyledi” dedi.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu toplam 29 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 305 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Seçil Erzan ve Ali Yörük avukatlarıyla birlikte katıldı.

Duruşmada ilk olarak bankanın yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya tanık olarak dinlendi. Seçil Erzan ile ilk kez 2019 yılında Fatih Terim’i ziyarete gittiklerinde karşılaştıklarını anlatan Tanju Kaya, “Bir de bu olaylar çıktığında ifade işlemi için görmüştüm” dedi.

“FATİH TERİM SEÇİL ERZAN İÇİN, ‘KIZIM GİBİDİR’ DEDİ”

Yaşanan olaylardan Sermin Tekin’in kendisini aramasıyla haberdar olduğunu söyleyen Tanju Kaya, “Ben de Hakan Ateş’i arayarak bilgi verdim. Ertesi gün Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Arda Turan bankaya geldiler. Emre Belözoğlu ve Arda Turan mağdur olduklarını söylediler. Fatih Terim ise henüz banka hesaplarına bakmadığını söyledi. Fatih Terim Seçil hanım için, ‘Kızım gibidir’ dedi.

Milliyet’ten Damla Güler’in haberine göre, Seçil Erzan’ın teftiş kurulu için ifadesinin alındığını söylediğini ve kendisinin de orada olduğunu söyleyen Tanju Kaya, “Bize bütün süreci anlatmaya başladı. Fatih Terim’den 300 bin dolar aldığını sonrasında bu parayı yerine koyabilmek için futbolculardan aldığını ve böyle devam ettiğini söyledi” dedi.

“YORGUN GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN SERUM TAKTIRDIK”

Seçil Erzan’ın o dönem psikolojisinin çok kötü olduğunu anlatan Kaya, “İsimleri tam hatırlamıyordu. Arda Turan bir liste vermişti. Seçil’in verdiği isimler o listeyle aşağı yukarı uyuyordu” dedi. Seçil Erzan’ın sonraki gün geldiğinde kötü göründüğünü söyleyen Tanju Kaya, “Yorgun ve kötü görünüyordu. Yüzü sapsarı olmuştu. Kendisine vitamin isteyip istemediğini sordum. Sonrasında yakında olan bir hastaneden doktor gelerek kendisine serum taktı. Akşama doğru biraz kendisine geldi” dedi.

 

Seçil Erzan davasında flaş gelişme Banka yöneticileri duruşmada: Her şey Fatih Terim ile başladı

 

“FATİH TERİM FONUYKEN NEDENSE HAKAN ATEŞ FONU OLDU”

İfadesinin ardından Tanju Kaya’ya taraf avukatları soru sordu. Buse Terim’in avukatı Kaya’a, “Bahsedilen fonu, Fatih Terim fonu olarak duyduğunuzu söylediniz. Ancak buraya gelen her müşteki kendilerine, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu fonu olarak anlatıldığını söyledi. Siz bunu duymadınız mı?” diye sordu.

Bunun üzerine Tanju Kaya, “En başından beri Fatih Terim fonu olarak duydum. Fatih Terim fonu olarak başlayan fon nedense bazı avukatlar sayesinde Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu fonu oldu” dedi.

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