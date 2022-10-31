Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Henüz 10 yaşındaydı… Enes’in acı ölümü: Okula giderken kamyonet çarptı

Henüz 10 yaşındaydı… Enes’in acı ölümü: Okula giderken kamyonet çarptı
0 views
31 Ekim 2022 - 14:14

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yolun karşına geçmeyen çalışan 5’inci sınıf öğrencisi Enes Düldül (10), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Değirmenyanı mevkisinde meydana geldi. Datça’dan Marmaris yönüne giden Adem Baş’ın (52) kullandığı 48 FZ 659 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Enes Düldül’e çarptı. Gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül’ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Henüz 10 yaşındaydı... Enesin acı ölümü: Okula giderken kamyonet çarptı

Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül’e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğün salonunda büyük panik! Yeğenine kurşun yağdırdıDüğün salonunda büyük panik! Yeğenine kurşun yağdırdı
Uşak’tan Gemlik’e Yaşasın Cumhuriyet! O iki fotoğrafın sırrı: Erdoğan’dan Togg çalışanlarına tarihi sözlerUşak’tan Gemlik’e Yaşasın Cumhuriyet! O iki fotoğrafın sırrı: Erdoğan’dan Togg çalışanlarına tarihi sözler
Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alması… Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğizRusya’nın tahıl anlaşmasını askıya alması… Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz
Toz taşınımı nedir, neden olur? Meteoroloji’den bazı bölgeler için ‘toz taşınımı’ uyarısı geldi!Toz taşınımı nedir, neden olur? Meteoroloji’den bazı bölgeler için ‘toz taşınımı’ uyarısı geldi!
KYK BAŞVURU 2022: KYK burs/öğrenim kredisi başvuruları başlıyor mu? GSB’den öğrencilerin beklediği tarih açıklaması geldi mi?KYK BAŞVURU 2022: KYK burs/öğrenim kredisi başvuruları başlıyor mu? GSB’den öğrencilerin beklediği tarih açıklaması geldi mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Henüz 10 yaşındaydı… Enes’in acı ölümü: Okula giderken kamyonet çarptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İETT sürücüsü direksiyonda fenalaştı: Önce motosiklete ardından kaldırıma çarptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Düğün salonunda büyük panik! Yeğenine kurşun yağdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’dan Ukrayna’ya seyir füzeli saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Euro Bölgesi’nde enflasyon zirvede
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elon Musk’tan ilk hamle geldi… Twitter’da ‘paralı’ dönem! İşte aylık ücreti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Savaşın kaderinin değiştiren drone’lar… Ukraynalılar telefon uygulamasıyla öyle bir şey başardı ki!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyanın umutla beklediği haber geldi… Lavrov’dan flaş ‘Ukrayna savaşı’ açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gümrük Muhafaza yakaladı! Milyonlarca liralık kaçak telefon yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uşak’tan Gemlik’e Yaşasın Cumhuriyet! O iki fotoğrafın sırrı: Erdoğan’dan Togg çalışanlarına tarihi sözler
SON DAKİKA HABERLERİ
Satın alma işlemi tamamladı! İşte Musk’ın Twitter’ı aldıktan sonra yaptığı ilk işEkim 28, 2022-10:28 am
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !