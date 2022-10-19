KADINLARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAM NOT

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Malatya’da yerel yönetimlerin

yapmış olduğu çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Kent Konseyi Kadın

Meclisi tarafından düzenlenen teknik gezi programında bir araya geldiler.

Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, gezi programı kapsamında; İnderesi Gençlik

Kampı, Buğday Pazarı, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Lisanslı Kuru Kayısı Soğuk

Hava Deposu, yanı sıra yeni açılan alternatif yolları gezdiler.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Malatya Büyükşehir

Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bugün belediyemizin yapmış olduğu

hizmetleri gezme imkânı bulduk. Buğday Pazarı, Gençlik Kampı, Dünya Kayısı

Ticaret Merkezi, Lisanslı Kuru Kayısı Soğuk Hava Deposu gibi pek çok hizmetleri

gezdik. Gerçekten büyük hizmetler yapılmış bunları yerinde görmek incelemek

bizleri sonsuz mutlu etti. Bu hizmetlerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye

Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Teknik gezi programına katılan Kadın Meclisi üyeleri düzenlenen programdan

duydukları memnuniyeti dile getirerek yapmış oldukları kalıcı eserler için

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.