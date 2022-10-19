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KADINLARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAM NOT

KADINLARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAM NOT
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19 Ekim 2022 - 17:36
Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Malatya’da yerel yönetimlerin
yapmış olduğu çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Kent Konseyi Kadın
Meclisi tarafından düzenlenen teknik gezi programında bir araya geldiler.
Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, gezi programı kapsamında; İnderesi Gençlik
Kampı, Buğday Pazarı, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Lisanslı Kuru Kayısı Soğuk
Hava Deposu, yanı sıra yeni açılan alternatif yolları gezdiler.
Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Malatya Büyükşehir
Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bugün belediyemizin yapmış olduğu
hizmetleri gezme imkânı bulduk. Buğday Pazarı, Gençlik Kampı, Dünya Kayısı
Ticaret Merkezi, Lisanslı Kuru Kayısı Soğuk Hava Deposu gibi pek çok hizmetleri
gezdik. Gerçekten büyük hizmetler yapılmış bunları yerinde görmek incelemek
bizleri sonsuz mutlu etti. Bu hizmetlerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye
Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.
Teknik gezi programına katılan Kadın Meclisi üyeleri düzenlenen programdan
duydukları memnuniyeti dile getirerek yapmış oldukları kalıcı eserler için
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.
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