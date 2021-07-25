Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Camdaki Kız’da canlandırdığı ‘Nalan’ karakteriyle adından söz ettiren Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin İle birlikte Çeşme’de tatiline devam ediyor. Ünlü çift, önceki gün baş başa yüzerken görüntülendi.
Başrolünde oynadığı ‘Camdaki Kız’ dizisinin sezon finali yapmasıyla eşi Emre Yetkin ile birlikte tatile çıkan Burcu Biricik, Çeşme’de görüntülendi.
Önceki gün özel bir plajda önce yemek yiyen Biricik, ardından serin sulara kendini bıraktı.
Bir saat sonra Emre Yetkin ile tekrar denize giren Biricik, eşine sarılıp öptü.
Mutlu bir evlilikleri olan ve güzel havanın tadını çıkaran ikili, kendilerini serin sulara bırakarak birlikte yüzdüler.
Kırmızı bikinisiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Biricik, daha sonra localarına geçerek gözlerden kayboldu.