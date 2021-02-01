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Kâbusun Yeni Adı Kappa Varyantı !

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Kâbusun Yeni Adı Kappa Varyantı !
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12 Temmuz 2021 - 16:15
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Son dönemde Delta ve Delta Plus varyantları ile boğuşan Hindistan’da yeni bir varyant türü daha görüldü. Bilim insanları ‘Kappa’ adı verilen varyant ile ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden dünya son dönemde varyantlar ile boğuşuyor.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen virüs dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın canına mal olurken, varyantlar ‘başa mı dönüyoruz’ korkusunu beraberinde getiriyor.

Son dönemde adını duymaya alıştığımız Delta, Delta Plus ve Lambda’dan sonra şimdi de Kappa varyantı bilim dünyasının gündeminde.

Zira son dönemde Delta ve Delta Plus varyantları ile boğuşan Hindistan’da yeni bir varyant türü daha görüldü.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Uttar Pradesh’te bir hastada Kappa varyantı tespit edildi. Doktorların adı açıklanmayan 66 yaşındaki hastayı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadığı açıklandı.

Times of India’da yer alan habere göre, Kappa da Delta Plus gibi ‘endişe verici varyant’ olarak ilan edildi.

 

Son dakika... Kâbusun yeni adını açıkladılar: Kappa varyantı İşte belirtileri

Ülkedeki doktorlar Kappa varyantının çok kısa sürede yüksek ateş ve nefes alma zorluğuna neden olduğunun altını çizdi.

Ancak bazı bilim insanları Kappa hakkında bu kadar net konuşmak için hala erken olduğu görüşünde.

VİRÜSTEN EN ÇOK ETKİLENEN 2. ÜLKE

Öte yandan Hindistan’da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 154 yeni vaka tespit edildi, 724 kişi öldü, 39 bin 649 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 450 bin 899 olarak kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 59 gündür günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 30 milyon 14 bin 713 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,2 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 874 bin 376’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 408 bin 764’e çıktı.

Hindistan ABD’nin ardından en çok vaka ve en çok ölüm sayısına ev sahipliği yapan ülke konumunda.

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