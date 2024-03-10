Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 8 kişi hakkında flaş karar

Ayhan Bora Kaplan’ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 8 kişi hakkında kara verildi.
Ankara’da, Ayhan Bora Kaplan’ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Mart’ta, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün mali yapılanmasına yönelik operasyonla “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna karıştığı değerlendirilen 26 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 3’ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 12’si hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. 3 şüpheli hakkında ev hapsi cezası uygulandığı, 8 şüphelinin ise tutuklandığı öğrenildi.
Söz konusu soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan örgüt yöneticisi 4 kişi hakkında da “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklama kararı verildi.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar 39 kişi tutuklandı.