Ahmet Hakan’dan ‘Uğur Dündar’ çıkışı! “Yerle yeksan etti, helal olsun”

Ahmet Hakan, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ı savunan Uğur Dündar’a “Helal olsun” dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya atılan iddiaların ardından yaptığı paylaşımda, Erkan’ın emzirmesi gereken bebeğinden dolayı annesinin ve babasının Merkez Bankası’na gittiğini iddia eden Sözcü yazarı Uğur Dündar’a “Helal olsun” dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Büşra Bozkurt’un CİMER’e yazdığı şikâyette Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Sözcü yazarı Dündar, sosyal medya hesabında şunları yazdı:
“Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın emzirdiği bir bebeği var. Bakıcı tutmak yerine anne ve babası bebeğe bakıyor. Onlar da emzirme saatlerinde işler aksamasın diye kendisiyle birlikte bankaya gidip geç saatlere kadar orada kalıyorlar. Bir banka çalışanı birkaç gündür Gaye Erkan’ın babasıyla ilgili iddialar dile getiriyor. Bunlardan biri de baba Erol Erkan’ın bir personeli tokatladığı iddiası. Ancak ocak ayı başında Kübra isimli bir personel, anne Gamze Hanım’a bir WhatsApp mesajı gönderiyor ve kul hakkından korktuğunu belirterek böyle bir iftira atılacağını haber veriyor. Nitekim Gaye Erkan ABD’de Türkiye’ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor. Demek ki birilerinin Gaye Erkan’ın bu çabalarından fena halde rahatsız oldukları anlaşılıyor.”
Dündar’ın yaklaşımı dikkati çekerken, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Hakan, bugünkü köşesinde konuya ilişkin olarak şu görüşlerini aktardı:
“İçerikten bağımsız olarak yazıyorum: Kamplara bölünmüş Türkiye’de hiç kimse kampın dışına çıkarak sürpriz yapmıyor çoktandır. Bir kampın sakinleri “A” diyorsa öbür kampın sakinleri otomatikman “B” diyor. Uğur Dündar, Gaye Erkan olayına yaklaşımıyla işte bu aşiretçi mantığı yerle yeksan etti. Hakkaniyet duygusunu taraf olduğu kampa kurban etmedi. O yüzden helal olsun diyorum kendisine.”