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Kabine toplanıyor: İşte toplantının başlıkları: Emekli, dar gelirli, öğretmen atamaları…

Kabine toplanıyor: İşte toplantının başlıkları: Emekli, dar gelirli, öğretmen atamaları…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mayıs 2024 - 13:55

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe’de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının gündeminde hangi konular var? Emekliler ve dar gelirliler için atılacak adımlar Kabine’de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

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