JENNIFER LOPEZ’İN İSTANBUL KONSER TARİHİ DEĞİŞTİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in 2025 yılında Türkiye’de vereceği konserin tarihi değişti. Dansları, sahne enerjisi ve büyüleyici performanslarıyla milyonları peşinden sürükleyen yıldız ismin İstanbul konseri, 4 Temmuz’dan 7 Ağustos’a ertelendi. Konsere dair en çok konuşulan detaylardan biri ise adeta dudak uçuklatan bilet fiyatları oldu.

YENİ KONSER TARİHİ: 7 AĞUSTOS

Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” dünya turnesi kapsamında Türkiye’de iki şehirde sahne alacağını açıklamıştı. Antalya ve İstanbul’un yer aldığı bu turne programında, İstanbul konserinin tarihi 7 Ağustos 2025 olarak güncellendi. Konser, Yenikapı Festival Park’ta gerçekleştirilecek.

BİLET FİYATLARI CEP YAKIYOR

Konserin bilet fiyatları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İstanbul konseri için ayakta dinleme biletlerinin 10.859 TL ile 93.953 TL arasında değiştiği öne sürüldü. Ancak en dikkat çeken kısım, VIP bölümüne ait biletler oldu. Bu özel alan için belirlenen fiyatların 98.267 TL ile 666.000 TL arasında olduğu iddia edildi. Özellikle VIP biletler, geniş yankı uyandırırken birçok hayran fiyatlara tepki gösterdi.

HAYRANLAR TEPKİLİ AMA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Türkiye’deki hayranlar, konser tarihinin değişmesine rağmen yıldız ismi canlı izleme fırsatını kaçırmak istemiyor. Sosyal medyada “fiyatlar el yakıyor ama Jennifer Lopez bir daha gelir mi bilinmez” yorumları dikkat çekerken, konserin büyük bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Jennifer Lopez’in sahne alacağı bu özel geceye dair organizasyon detayları ve bilet satışlarına ilişkin bilgiler önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr