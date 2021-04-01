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1915 Çanakkale Köprüsü’nün İlk Mega Tabliye Blok Montajı Gerçekleşti

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1915 Çanakkale Köprüsü’nün İlk Mega Tabliye Blok Montajı Gerçekleşti
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20 Temmuz 2021 - 18:04
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1915 Çanakkale Köprüsü’nde ilk mega tabliye blok montajı yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün İlk Mega Tabliye Blok Montajı Gerçekleşti

Hürriyet’in haberine göre 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki ilk mega tabliye blok montajı,  2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına yapıldı.

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de atılmıştı.

Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 8 ay sonra, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022’de hizmete açılacak. Köprü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilebilecek. Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde artık araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi.

Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü ile Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ise ilk tabliye bloklarının montajı geçen günlerde yapılmıştı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı devam ediyor.

 

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