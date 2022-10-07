Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Japon ekonomisinde 24 yıl sonra bir ilk

Japon ekonomisinde 24 yıl sonra bir ilk
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
07 Ekim 2022 - 10:27
Japon ekonomisinde 24 yıl sonra bir ilk

Japonya’da 24 yıl sonra ilk kez yapılan döviz müdahaleleri nedeniyle rezervler yüzde 4,2 oranında azaldı.

Japonya ekonomisi Döviz kurlarındaki artışın önüne geçmek için rezerv satmaya başladı. Japonya’nın döviz rezervleri 24 yıl sonra yapılan ilk müdahalenin ardından yüzde 4,2 oranında düştü.

Japonya Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, ülkenin döviz rezervlerinin 54.1 milyar Dolar azalarak 1,2 trilyona gerilediği açıklandı.

Yabancı menkul kıymetler ise Eylül ayı sonunda 1,04 trilyon dolardan 985 milyar dolara düştü.

1998’DEN SONRA İLK

Japonya hükümeti 1998 yılından sonra ilk kez yen alıp dolar satarak piyasaya müdahale etmiş oldu.

Petrol gerilimi! ABD’den kritik adım geldiPetrol gerilimi! ABD’den kritik adım geldi

ALTIN REZERVLERİ 45,4 MİLYAR DOLAR

Japonya’nın elinde tuttuğu Altın rezervi ise 45,4 milyar dolar oldu. Ağustos ayında bu oran 47,6 milyar dolardı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrol gerilimi! ABD’den kritik adım geldiPetrol gerilimi! ABD’den kritik adım geldi
Euromoney: Türkiye’nin en iyi bankası AkbankEuromoney: Türkiye’nin en iyi bankası Akbank
Kadın girişimciye 16.8 milyar liraKadın girişimciye 16.8 milyar lira
Son dakika… Bakan Nebati’den önemli açıklamalarSon dakika… Bakan Nebati’den önemli açıklamalar
Bakan Kirişci: Verimli topraklarımız varBakan Kirişci: Verimli topraklarımız var
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !