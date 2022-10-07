Petrol gerilimi! ABD’den kritik adım geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının hayal kırıklığı yarattığını ve farklı alternatifleri araştırdıklarını söyledi.

Suudi Arabistan’ın lider rol oynadığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ham petrol üretimini kısma kararı almasının ardından ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat vekiller, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre’ye yasa tasarısı sundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün petrol üretimini azaltma kararı almasının ardından ABD Kongresindeki Demokrat vekiller Suudi Arabistan’a tepki gösterdi. Suudi Arabistan’ın gelecek ay günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı almasının ardından ABD Temsilciler Meclisi’ndeki 3 Demokrat vekil, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askerlerinin geri çekilmesi için Kongre’ye yasa tasarısı sundu.

Tasarıyı hazırlayan Demokrat vekiller Sean Casten, Tom Malinowski ve Susan Wild yaptıkları yazılı açıklamada, Suudi Arabistan’da ABD birliklerinin bulunmasının anlamsız olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan ve BAE, güvenliklerini ve petrol sahalarını korumak için uzun zamandır ABD askeri varlığına güveniyor. ABD birliklerinin aktif olarak bizim aleyhimize çalışan ülkelere bu hizmeti sunmaya devam etmeleri için hiçbir neden görmüyoruz” denildi.

“SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI HİÇBİR ZAMAN ULUSUMUZUN GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİKİ OLMADI”

Demokrat vekiller ayrıca, Suudi Arabistan BAE’yi aylardır Ukrayna’yı işgal eden girişimlerde bulunan Rusya’yı desteklemekle suçlayarak, “Başkan Biden’ın son aylarda her iki ülkeye yaptığı tekliflere rağmen petrol üretimindeki sert kesinti, ABD’ye karşı düşmanca bir hareket ve Ukrayna’ya karşı savaşında Rusya’nın yanında olmayı seçtiklerinin açık bir işaretidir. Suudi Arabistan ve BAE, Putin’e yardım etmek istiyorsa, savunma konusunu da kendileri başlarına halletmelidir” dedi. Ayrıca başka bir Demokrat Senatör olan Dick Durbin ise, Suudi Arabistan’ın hiçbir zaman ABD ulusunun güvenilir müttefiki olmadığını ifade etti. Durbin, “11 Eylül ve Kaşıkcı cinayeti hakkında cevaplanmayan sorulardan, ABD’yi daha yüksek fiyatlara maruz bırakmak için Putin ile komplo kurmaya kadar Suudi Arabistan Krallığı hiçbir zaman ulusumuzun güvenilir bir müttefiki olmadı” dedi.

“HANGİ ALTERNATİFLERE SAHİP OLABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ”

ABD Başkanı Joe Biden ise OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma planlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, ABD’nin fiyatların yükselmesini önlemek için muhtemel tüm alternatifleri aradığını söyledi. Biden, “Hangi alternatiflere sahip olabileceğimize bakıyoruz. Birçok alternatif var” şeklinde konuştu.

Biden’ın ekonomi danışmanı Brian Deese ise yaptığı bir açıklamada, “Küresel enerji ve petrolün mevcut durumlarına baktığımızda, arz eksikliğinin önemli bir zorluk olmaya devam ettiği bir dönemde bunun gereksiz ve yersiz olduğuna inanıyoruz” dedi.

BLİNKEN: SEÇENEKLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ üyelerinin petrol üretimini kısma kararı almaları sonrasında Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda çeşitli seçenekleri gözden geçirmekte olduklarını söyledi.

Blinken yaptığı açıklamada, “OPEC+’ya, Riyad’a verilecek yanıt konusunda bir dizi seçenek üzerinde çalışıyoruz. Kongre ile yakın şekilde danışmalarda bulunuyoruz” dedi.

Biden yönetimi ABD’de Kasım ayında yapılacak Senato ve Temsilciler Meclisi ara seçimleri öncesinde OPEC+’nın üretimi kısma kararının akaryakıt fiyatlarını yükselteceğinden ve Kongre’nin bu iki kanadındaki zayıf kontrollerini kaybetmelerine yol açacağından endişe ediyor.

Blinken açıklamasında, Suudi Arabistan ve OPEC+’ya karşı atılacak adımlar konusunda ilişkili tüm taraflar ile yakın danışma içinde olacaklarını da belirtti.