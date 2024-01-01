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İzmir’deki cinayette yürek yakan gerçek ortaya çıktı! Yıllarca topluma kazandırmak için uğraşmış…

İzmir’deki cinayette yürek yakan gerçek ortaya çıktı! Yıllarca topluma kazandırmak için uğraşmış…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Temmuz 2024 - 16:44

İzmir’in Buca ilçesinde gümüşçü Hasan Çınar’ı (47), pompalı tüfekle öldüren Burak T.’nin (30), olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtildi. Burak T.’nin ifadesinde Çınar’ın uzaktan kendisine bakıp bir şeyler mırıldanması üzerine sinirlendiğini söylediği bildirildi. Hasan Çınar’ın eniştesi Murat Zengin, kayınbiraderinin yıllarca Bilal T.’ye yardım ettiğini belirterek, “Ama bu insan haplanıp gelerek, dükkanın içerisinde Hasan’ı sorgusuzuz, sualsiz vurmuş. Aralarında bir husumet yok. Öyle aralarında iş ortaklığı falan da yok. Sadece iş verdiği bir kişi. Burak T., yüzük tamiratı yapan biriydi. Hasan sadece topluma kazandırmak istiyordu” dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Şirinyer Semti Menderes Caddesi numara 236’daki gümüşçü dükkanında meydana geldi. Burak T., pompalı tüfekle Hasan Çınar’ın dükkanına gelip ateş etti. Çınar yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, elinde pompalı tüfekle bekleyen Burak T.‘yi gözaltına aldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Çınar, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

İzmirdeki cinayette yürek yakan gerçek ortaya çıktı Yıllarca topluma kazandırmak için uğraşmış...

‘UZAKTAN BAKIP, BİRŞEYLER MIRILDANMASI ÜZERİNE SİNİRLENDİM’

Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi birçok suçtan kaydı bulunan Burak T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edildi. Burak T.’nin atölyesinin olduğu daha önce Hasan Çınar’la birlikte iş yaptıkları belirtildi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve psikolojik destek gördüğü ileri sürülen Burak T.’nin polisteki ifadesi sırasında dengesiz hareketlerde bulunduğu, Çınar’ın uzaktan kendisine bakıp, bir şeyler mırıldanması üzerine sinirlendiğini söylediği öğrenildi. Cinayeti uyuşturucunun etkisi altında işlediği belirtilen Burak T., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İzmirdeki cinayette yürek yakan gerçek ortaya çıktı Yıllarca topluma kazandırmak için uğraşmış...

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Hasan Çınar için bugün öğlen Işıkkent Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çınar’ın babası Mehmet Çınar ve diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namaz sonrası Hasan Çınar’ın cenazesi Işıkkent Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi.

İzmirdeki cinayette yürek yakan gerçek ortaya çıktı Yıllarca topluma kazandırmak için uğraşmış...

‘EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ’

Hasan Çınar’ın eniştesi bankacı Murat Zengin (47), “Hasan, kendini hunharca öldüren bu kişiye yıllarca yardım etmiş, iş vermiş, ekmek vermiş. Ama bu insan haplanıp gelerek, dükkanın içerisinde Hasan’ı sorgusuzuz, sualsiz vurmuş. Aralarında bir husumet yok. Hasan yardımcı oluyor, dükkanda kalmasına bile izin veriyormuş.

İzmirdeki cinayette yürek yakan gerçek ortaya çıktı Yıllarca topluma kazandırmak için uğraşmış...

Evinden yemek götürüyormuş buna. Öyle iş ortaklığı falan da yok. Sadece iş verdiği bir kişi. Burak T., yüzük tamiratı yapan biriydi. Hasan sadece topluma kazandırmak istiyordu. Çünkü Hasan, namazında, orucunda bir kişiydi. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Burak T.’nin hak ettiği en ağır cezayı alması için uğraşacağız” dedi.

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