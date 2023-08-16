AK Parti’nin İstanbul adayı belli oldu mu? Fatih Altaylı, Beştepe’nin tercihini açıkladı

Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler için kulislerde adaş enflasyonu yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun “Bu yarışta rakibimin kim olacağını biliyorum” sözlerinin ardından AK Parti’nin İmamoğlu’na karşı kimi aday göstereceği merak konusu. Fatih Altaylı, Beştepe’nin aklındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını yazdı
Gazeteci Fatih Altaylı, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 28. dönem milletvekili Adil Karaismailoğlu‘nun olabileceğini aktardı.
Altaylı kendi internet sitesindeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:
“İmamoğlu genel başkanlıktan vazgeçtiğini açıklarken “Bu yarışta rakibimin kim olacağını biliyorum” dedi.
Ben de “Saray’a yakın kaynaklardan gelen istihbarata göre” kaydıyla biliyorum.
Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı için kafasındaki isim, İstanbul Belediyesi’nde geçmişte bir bölümü Erdoğan döneminde olmak üzere çeyrek asır görev yapmış biri.
Erdoğan ona öylesine güveniyor ki, Cumhurbaşkanlığı döneminde en yüksek bütçeli ve en yatırımcı Bakanlığı, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’na ona emanet etti. Tıpkı Binali Yıldırım gibi.
Bu kişi Adil Karaismailoğlu.
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adil Karaismailoğlu olursa kimse şaşırmasın!”