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Canını seven Çarşamba gününü evde geçirsin. Uyarılar peş peşe geliyor

Canını seven Çarşamba gününü evde geçirsin. Uyarılar peş peşe geliyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Ağustos 2023 - 16:25

Son zamanlarda düşüş gösteren hava sıcaklıkları 30 Ağustos Çarşamba gününden itibaren yeniden tavan yapacak. Uzmanlar 65 yaş ve üzeri, kronik hastalar, çocuklar ve hamile vatandaşlara sokağa çıkmamaları uyarısı yaptı.

Karar’ın haberine göre, Türkiye’de etkisini gösteren sıcaklıklar son günlerde düşüş gösterse de uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. Meteoroloji uzmanları tarafından ortak görüş sonrasında çarşamba gününden (30 Ağustos) itibaren etkisini gösterecek.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaz mevsimi başından itibaren El Nino, Eyyam-ı Bahur ve Basra sıcaklıklarına bir yenisi daha ekleniyor.

Yaz mevsiminin son günlerinde düşen sıcaklıklar o tarihten itibaren yeninden yükselişe geçecek. Meteorolojik kaynaklar ve uzmanlar tarafından paylaşılan uyarılara göre sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerin çıkması öngörülüyor.

“AÇIK RENKLİ KIYAFETLER GİYİN”

Ağustos ayının sonu itibariyle etkisini gösterecek sıcak hava dalgası eylül ayının başlarında da etkisini sürdürecek. Yaz boyunca tartışılan aşırı sıcaklıklar yaz sonunda da aynı etkiyi gösterecek.

Paylaşılanlara göre 30 Ağustos Çarşamba günü itibariyle etkisini gösterecek sıcaklıkların etkili olacağı bölgeler paylaşıldı. Türkiye haritasını yeniden kırmızıya boyayacağı iddia edilirken, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce için uyarılar geliyor.

Uzman isimler tarafından yapılan uyarılara göre o günlerde 65 yaş ve üzeri, kronik hastalar, çocuklar ve hamile vatandaşların mecbur olmadıkça dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Dışarı çıkarken açık renkli kıyafetlerin giyilmesi öneriliyor.

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