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İşte, teleferik faciasından önceki beş dakika! Yolcular uyarmış ancak…

İşte, teleferik faciasından önceki beş dakika! Yolcular uyarmış ancak…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Nisan 2024 - 11:18

İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Antalya’daki Tünektepe Teleferiği’nde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında dosyaya giren güvenlik kamerası kayıtlarına dikkati çekti. Kayıtlara göre, üst istasyonda kabinden inen iki ayrı yolcu, halatlarda problem gördüklerini belirttikten sonra sistem kapatılıyor ancak 25 saniye sonra tekrar çalıştırılıyor.

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