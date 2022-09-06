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Hangi parti İstanbul’da yüzde kaç oy alıyor? Son seçim anketinde en büyük sürprizi Sarıgül yaptı

Hangi parti İstanbul’da yüzde kaç oy alıyor? Son seçim anketinde en büyük sürprizi Sarıgül yaptı
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06 Eylül 2022 - 15:39
2018 seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden anket şirketi ORC’nin, 2023 genel seçimleri için İstanbul’da yaptığı araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Birinci sırada yüzde 30 ile AK Parti’nin yer aldığı araştırmada Mustafa Sarıgül önderliğindeki Türkiye Değişim Partisi’nin yüzde 2.5’lik kesimin desteğini alması dikkat çekti.

2023 genel seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC, yerel seçimlerde AK Parti’nin kaybettiği İstanbul’da dikkat çeken bir araştırma yaptı.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Araştırmada vatandaşlara “2023 seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıları yüzde 30.2’si seçimini AK Parti’den yana yaptı. Listenin zirvesindeki AK Parti’yi, yüzde 24.4 ile CHP takip etti. Anket sonuçlarının üçüncü sırasında ise Meral Akşener’in liderliğini yaptığı İYİ Parti bulunuyor.

SARIGÜL’ÜN PARTİSİ 6. PARTİ ÇIKTI

Listenin devamında sırasıyla yüzde 9.2 ile HDP, yüzde 4.3 ile MHP yer alıyor. Çalışmanın en dikkat çeken sonucuna ise Türkiye Değişim Partisi imza attı. Mustafa Sarıgül’ün genel başkanlığını yaptığı parti İstanbul’daki katılımcıların yüzde 2.5 oranında oyunu aldı. Listenin devamında DEVA, BTP ve Saadet bulunuyor.

İşte çalışma sonuçlarına göre partilerin oy oranları:

%30.2 AK Parti

%27.4 CHP

%17.7 İYİ Parti

%9.2 HDP

%4.3 MHP

%2.5 TDP

%1.8 DEVA

%1.7 BTP

%1.3 SP

%1.3 GP

%0.8 YRP

%0.7 BBP

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