İtalyan Havacılık Devi Piaggio Aerospace’in Baykar’a Satışı İçin İlk İmza Atıldı

İtalyan Devi Piaggio Aerospace’in Baykar’a Devri İçin İlk İmza Atıldı

İtalya’nın önde gelen havacılık firmalarından Piaggio Aerospace’in iş komplekslerinin Baykar’a devri için ilk adımlar atıldı. Baykar, geçtiğimiz aylarda Piaggio Aerospace’in satışını kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Şimdi, devir süreci için ilk ön sözleşme imzalandı ve sürecin bahar aylarında tamamlanması bekleniyor.

Piaggio Aerospace Baykar’a Satıldı

İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace, Türkiye’nin yerli ve milli savunma alanındaki öncü firmalarından Baykar tarafından satın alındı. Baykar, uluslararası ihalede rakiplerini geride bırakarak Piaggio Aerospace’in iş komplekslerini satın alma hakkı kazanmıştı. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, satış işlemini onaylayarak, Baykar’ın bu önemli anlaşmayı gerçekleştirmesini sağladı.

İlk İmza Atıldı, Devir Süreci Başladı

Baykar ve Piaggio Aerospace arasında, İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar’a devri için ön sözleşme imzalandı. İmzalanan ön sözleşme, Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation gibi önemli markaların Baykar’a devrini kapsıyor. Baykar, insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojileri konusunda lider olan bir şirket olarak, bu devrin ardından global havacılık sektöründe daha da güçlenmeyi hedefliyor.

Devir Bahar Aylarında Tamamlanacak

Baykar ve Piaggio Aerospace arasındaki devrin tamamlanmasının, İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığı ve diğer üst düzey onay süreçlerinin ardından bahar aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, devir sürecinin ardından Baykar, iş komplekslerinin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerinin devamlılığı için kapsamlı bir plan sunacak. Sendika temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantıları yapılması da planlanıyor.

Baykar Global Arenada Büyümeye Devam Ediyor

Bu anlaşma, Baykar’ın küresel havacılık ve savunma sanayisindeki etkisini arttırmak için atacağı önemli bir adım olarak görülüyor. Baykar, Piaggio Aerospace’in güçlü üretim altyapısı ve teknolojisini Türkiye’deki üretim tesisleriyle birleştirerek, uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi planlıyor.

KAYNAK:ensonhaber.com