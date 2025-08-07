  1. Haberler
  3. FRANSA’DA 16 BİN HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ!

FRANSA’DA 16 BİN HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ!

Fransa’nın Aude vilayetinde çıkan orman yangını, 5 Ağustos’tan bu yana kontrol altına alınamıyor. Rubaute kasabasında başlayan yangın, rüzgar ve sıcak hava nedeniyle hızla yayılarak 15 kasabayı etkisi altına aldı.

Binlerce Hektar Kül Oldu

Yangında şu ana kadar 16 bin hektardan fazla alan kül oldu. 36 ev ve 40’a yakın araç tamamen yandı. 13 kişi yaralanırken, bir vatandaş hayatını kaybetti. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölge halkı büyük endişe içinde.

Aude Vilayetinde Yangınlar Artıyor

Bu yıl Aude vilayetinde sık sık yangınlar yaşandı. Temmuz başında Narbonne yakınlarında çıkan yangında 2 bin hektar alan yok olmuştu. 26 Temmuz’da Sigean kasabasındaki yangında ise 600 hektarlık yeşil alan zarar gördü.

Yetkililerden Açıklama Geldi

Ribaute Belediye Başkanı yangının insan hatasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Başbakan Bayrou ve Bakan Buffet yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

