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MİLLİ FUTBOLCU FENA YAKALANDI

MİLLİ FUTBOLCU FENA YAKALANDI
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10 Mart 2023 - 15:55

Trabzonspor’un ve Milli Takım’ın yıldızlarından Dorukhan Toköz, sosyal medya fenomeni Pelinay İgit ile aşk yaşamaya başladı. Başarılı futbolcu, kız arkadaşıyla bir mekânda öpüşürken görüntülendi. Öte yandan genç aşıklar sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 1

Milli futbolcu Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit, birlikte geldikleri mekânda yemek yedi. Yemekten sonra uzun süre boyunca mekânı terk etmeyerek sohbet eden Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit’in oldukça keyifli oldukları gözlerden kaçmadı. Dorukhan Toköz, sık sık yerinden kalkarak sevgilisi Pelinay İgit’i öptü.

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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 2

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTILAR
Aşk hayatları ile gündeme gelen genç çift, sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşarak birlikte olduklarının sinyallerini verdi. Dorukhan Toköz, Trabzonspor’dan önce Eskişehirspor ve Beşiktaş’ta forma giymişti.

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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 3

MİLLİ FORMAYI GİYDİ
26 yaşındaki Dorukhan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. Arnavutluk ile oynanan maçın 65’incidakikasında Emre Belözoğlu’nun yerine oyuna girerek ilk kez A milli takım forması ile sahaya çıktı.

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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 4

Pelinay İgit ise sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 5

İşte Dorukhan’ın sevgilisi ile aşk dolu anları;

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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 6
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 7
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 8
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 9
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 10
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 11
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 12
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 13
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 14
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 15
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 16
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 17
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 18
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 19
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Milli futbolcu, ünlü fenomenle öpüşürken yakalandı! Ateşli pozlarıyla tanınıyor... - Sayfa 20

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