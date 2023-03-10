MİLLİ FUTBOLCU FENA YAKALANDI

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

26 yaşındaki Dorukhan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. Arnavutluk ile oynanan maçın 65’incidakikasında Emre Belözoğlu’nun yerine oyuna girerek ilk kez A milli takım forması ile sahaya çıktı.