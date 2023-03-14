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BU FOTOGRAF OLAY OLDU

BU FOTOGRAF OLAY OLDU
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14 Mart 2023 - 17:37
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’na transferi büyük ses getiren ve yılbaşı partisinde Ebrar Karakurt’un kucağına oturduğu poz ile gündem olan Paola Egonu, Türkiye’ye veda ediyor.

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