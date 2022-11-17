İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün

‘Altılı masa’ çalışmalarını sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu belirtildi.

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İddiaya göre bu senaryolardan yalnızca birinden “kazançlı” çıkılırken geriye kalan senaryolar “Cumhur İttifakı” lehine işliyor.

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Diken’den Altan Sancar imzalı habere göre, Kılıçdaroğlu’na sunulan senaryolar şöyle:

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Senaryo 1: Altılı masanın kazançlı çıktığı tek senaryoya göre masanın ortak bir aday belirlemesi ve belirli seçim bölgelerinde ortak listelerle seçime girilmesi gerekiyor.

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Simülasyonlara göre bu senaryoda ortak aday seçimi kazanırken Meclis’te çoğunluk sağlanıyor.

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Senaryo 2: İkinci senaryoda partiler ortak aday belirlerken seçimlere ortak listeyle girilmiyor.

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Bu senaryoda ortak aday küçük bir farkla cumhurbaşkanı seçilirken Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor.

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Senaryo 3: Partiler ayrı listelerle seçime girerken aynı zamanda kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla seçime katılıyor.

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Bu senaryonun sonucunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilirken AKP ve MHP Meclis’te çoğunluğu elde ediyor.

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Senaryo 4: Masanın bölünerek farklı bir ittifakın ortaya çıkması senaryosunda, bu yeni ittifakın ortak adayla seçime gitmesi durumunda Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor ve Erdoğan yeniden seçiliyor.

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Senaryo 5: Ortak liste, birden fazla aday senaryosunda Meclis’te çoğunluk elde edilse de anayasa yapacak kadar vekil elde edilemiyor.

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