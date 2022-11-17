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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün

İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün
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17 Kasım 2022 - 11:32
‘Altılı masa’ çalışmalarını sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu öğrenildi.

İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu belirtildi.

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 2

İddiaya göre bu senaryolardan yalnızca birinden “kazançlı” çıkılırken geriye kalan senaryolar “Cumhur İttifakı” lehine işliyor.

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 3

Diken’den Altan Sancar imzalı habere göre, Kılıçdaroğlu’na sunulan senaryolar şöyle:

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 4

Senaryo 1: Altılı masanın kazançlı çıktığı tek senaryoya göre masanın ortak bir aday belirlemesi ve belirli seçim bölgelerinde ortak listelerle seçime girilmesi gerekiyor.

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 5

Simülasyonlara göre bu senaryoda ortak aday seçimi kazanırken Meclis’te çoğunluk sağlanıyor.

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 6

Senaryo 2: İkinci senaryoda partiler ortak aday belirlerken seçimlere ortak listeyle girilmiyor.

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 7

Bu senaryoda ortak aday küçük bir farkla cumhurbaşkanı seçilirken Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor.

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 8

Senaryo 3: Partiler ayrı listelerle seçime girerken aynı zamanda kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla seçime katılıyor.

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 9

Bu senaryonun sonucunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilirken AKP ve MHP Meclis’te çoğunluğu elde ediyor.

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 10

Senaryo 4: Masanın bölünerek farklı bir ittifakın ortaya çıkması senaryosunda, bu yeni ittifakın ortak adayla seçime gitmesi durumunda Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor ve Erdoğan yeniden seçiliyor.

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 11

Senaryo 5: Ortak liste, birden fazla aday senaryosunda Meclis’te çoğunluk elde edilse de anayasa yapacak kadar vekil elde edilemiyor.

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İşte Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu! Yalnızca birinde kazanmak mümkün - Sayfa 12

Bu senaryoda cumhurbaşkanlığını Erdoğan kazanırken, anayasa değiştirilemediği için mevcut sistemde yönetim devam ediyor.

 

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