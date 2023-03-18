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İsveç ve Finlandiya Erdoğan’ın sözlerini konuşuyor! Bir ülkede sevinç diğerinde pişmanlık dikkat çekiyor…

İsveç ve Finlandiya Erdoğan’ın sözlerini konuşuyor! Bir ülkede sevinç diğerinde pişmanlık dikkat çekiyor…
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18 Mart 2023 - 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Meclis’teki onay sürecinin başlatılmasına karar verdiğini duyurdu. Finlandiya’yı memnun eden karar İsveç’te itirafların peş peşe gelmesine neden oldu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı açıklama ile Finlandiya’nın NATO üyelik süreci resmen başladı.“Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya’nın NATO’ya katılımını Meclis’te onay sürecini başlatmaya karar verdik.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğinin atılacak adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını belirtti.

Uluslararası ajanslar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini ‘son dakika’ olarak duyururken Finlandiya basınında ülkenin duyduğu memnuniyet dile getirildi. İsveç basınında ise itiraflar peş peşe geldi…

ERDOĞAN TARİHİ BİR KARAR İMZA ATTI

Finlandiya’nın günlük gazetesi Aamulehti Aamulehti dünkü toplantıya ilişkin haberinde “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini parlamentoda onaylama sürecine başlayacağını duyurmasıyla tarihi ve büyük bir adım attı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in sürecini beklemede bıraktığını belirten gazete bu noktadan sonra Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya yönelik ortak yollarının farklılaşacağına dikkat çekti.

İsveç ve Finlandiya Erdoğanın sözlerini konuşuyor Bir ülkede sevinç diğerinde pişmanlık dikkat çekiyor...

“FİNLANDİYA’NIN NATO YOLU AYRILDI, İSVEÇ GERİDE KALDI”

 

İlta Sanomat, ‘NATO düğümü çözüldü’ başlığı ile duyurduğu haberinde karşılama töreninin detaylarına yer verdi ve Cumhurbaşkanı Niinistö’nun İsveç açıklamasını ön plana çıkardı.

Etelä-Suomen Sanomat gazetesi de üyelik süreci ile ilgili haberi “Finlandiya’nın NATO yolu açıldı, ancak İsveç geride kaldı” başlığı ile duyurdu. Gazete Finlandiya ve İsveç’in NATO yollarının ayrılmasının bir güvenlik sorunu olduğunu öne sürerek “Finlandiya ve İsveç’in üyelik yollarındaki ayrılık kötü bir haber” ifadesini kullandı.

İsveç ve Finlandiya Erdoğanın sözlerini konuşuyor Bir ülkede sevinç diğerinde pişmanlık dikkat çekiyor...

ERDOĞAN’IN AYAKKABI JESTİNE DİKKAT ÇEKTİLER

 

Helsinki merkezli tabloid gazete Iltalehti “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya’nın NATO üyeliğinin onaylanmasının değerlendirilmek üzere ülke parlamentosuna sunulduğunu duyurdu.” ifadelerini kullanırken İsveç’in üyeliğinin henüz onaylamadığını belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İsveç teröristlere kucak açtı’ sözlünü ön plana çıkardı.

Gazete ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün Türkiye ziyaretini takip eden Finli gazeteciye ayakkabı armağan etmesini haberleştirdi. Haberde “Iltalehti’nin yağmurda çalışan fotoğrafçısı Jenni Gästgivar’ın ıslak ayakkabıları Türkiye cumhurbaşkanının dikkatini çekti. Gästgivar’ın yağmurdan ıslanan ayakkabılarından çok endişelenmiş görünen Erdoğan, ona ayakkabı numaralarını sordu ve yeni bir ayakkabı hediye etmek istedi” ifadeleri yer aldı.

İsveç ve Finlandiya Erdoğanın sözlerini konuşuyor Bir ülkede sevinç diğerinde pişmanlık dikkat çekiyor...

 

“ERDOĞAN’DAN SOĞUK DUŞ” İSVEÇ BASININDA İTİRAFLAR ÖN PLANA ÇIKTI

Erdoğan’ın açıklamaları İsveç basınında da büyük yankı uyandırdı. Svenska Dagbladet Haber sitesi, Erdoğan’ın mesajının İsveç için ‘soğuk duş’ olduğunu belirterek İsveç’in NATO üyeliğinin gecikebileceğini itiraf etti.

İsveç Televizyonu SVT de benzer bir itirafta bulunarak Türkiye’nin kararının, İsveç ve Finlandiya’nın işbirliğinin ayrılması anlamına geldiğini vurguladı. Haberinde Profesör Kjell Engelbrekt’in açıklamalarına yer veren SVT, “NATO üyeliği bir yıla kadar ertelenirse, İsveç güvenlik politikasının büyük bir bölümünü yeniden düzenlemek zorunda kalabilir.” ifadelerini kullandı.

İsveç Televizyonu başka bir haberinde Dışişleri Bakanı Tobias Billström’un açıklamalarına da yer verdi. Billström Türkiye’nin kararını ‘İstemediğimiz ama hazırlıklı olduğumuz bir gelişme’ olarak değerlendirdi. Billström’e göre, kısa bir süre için Finlandiya’nın NATO’ya İsveç’ten önce katılması çok büyük bir tehlike oluşturmayacak.

İsveç ve Finlandiya Erdoğanın sözlerini konuşuyor Bir ülkede sevinç diğerinde pişmanlık dikkat çekiyor...

“İSVEÇ ERDOĞAN’IN BEKLEME ODASINDA YALNIZ KALDI”

 

Dagens Nyheter gazetesi üyelik sürecine ilişkin bir analizinde “İsveç, Erdoğan’ın bekleme odasında yalnız kaldı” ifadelerini kullandı.

Thomas Ramberg imzalı analizde “Sağcı partilerin bile pişmanlık duyduğu görülüyor. İsveç’in, Kuran-ı Kerim’i yakmanın ifade özgürlüğünün önemli bir parçası olarak savunması artık NATO üyeliğinin önünde duruyor. Artık üyelik için İsveç’in uyum sağlaması gerektiğini biliyoruz.” sözleri dikkat çekti.

“İSVEÇ SAVUNMASIZ BİR KONUMA DÜŞME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA”

“Baltık Denizi bölgesindeki bağlantısız son ülke olan İsveç, savunmasız bir konuma düşme riskiyle karşı karşıya.” uyarısında bulunan Varldenidag gazetesi, Finlandiya’nın üyelik süreci ile ilgili haberinde İsveç’in askeri yardım garantisi olmadığına dikkat çekti.

İsveç ve Finlandiya Erdoğanın sözlerini konuşuyor Bir ülkede sevinç diğerinde pişmanlık dikkat çekiyor...

SÜREÇ BAŞLADI

 

Türkiye, Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın, Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği binası önünde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alındığı çirkin gösteriler nedeniyle üçlü müzakereleri askıya almıştı.Bakan Çavuşoğlu 20 Şubat’ta müzakerelerin yeniden başlayacağını duyururken Brüksel’de gerçekleştirilen son toplantıda da, imzalanan mutabakatta yer alan taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip getirilmediği madde madde görüşüldü.

Dün Ankara’da gerçekleşen kiritik zirve sonrası Finlandiya’nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

İsveç ve Finlandiya Erdoğanın sözlerini konuşuyor Bir ülkede sevinç diğerinde pişmanlık dikkat çekiyor...

Söz konusu Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na gönderildi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, temennisinin sürecin 14 Mayıs seçimlerinden önce bitmesi olduğunu belirtmişti.

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