İsveç, Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırdı

İsveç, savunma ürünlerinin ihracatında Türkiye’ye uyguladığı ambargoyu kaldırdı. İsveç Stratejik Ürünler Departmanı, ambargodan etkilenen askeri teçhizatların yeniden satışına izin verilmesine karar verdi.

Türkiye ile NATO üyeliği konusunda müzakerelere devam eden İsveç hükümeti, Ankara’ya yönelik silah satışına ilişkin şartları gözden geçirebileceğinin işaretini vermişti.

İsveçli yetkililer, satışa izin verilecek teçhizatlar arasında elektronik ve teknoloji gibi ürünlerin de yer alacağını belirtiyor.

Silah satışına lisans veren ISP adlı kuruluşun Savunma Sanayi Dairesi Başkanı Karl Evertsson, mayıs ayında İsveç medyasına verdiği demeçte, yeni oluşan koşullara göre bir pozisyon aldıklarını söylemiş ve silah satışına yeniden izin verileceğinin işaretini vermişti.

‘ÜÇLÜ MUHTIRA’DA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Silah satışına yönelik ambargonun kaldırılması Ankara’nın İsveç’in NATO’ya üyelik şartlarından biriydi. Üçlü Muhtıra’da da Finlandiya ve İsveç, Türkiye’ye yönelik milli silah ambargosu bulunmadığını teyit etmiş, bu konuda Türkiye ile dayanışma ve iş birliği içinde hareket edeceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurlarında imzalanan Üçlü Muhtıra’da, Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.

Muhtıra’da üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve işbirliği mekanizması tesis edeceklerini belirtmişler, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmışlardı.

PKK’NIN ELİNDEKİ İSVEÇ MENŞELİ SİLAHLAR

Milli Savunma Bakanlığı daha önce Kuzey Irak’ta PKK’ya ait mağaralarda ele geçirildiğini söylediği İsveç menşeli AT4 tanksavar silahların fotoğraflarını yayınlamıştı.