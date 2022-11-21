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İstiklal saldırganı Ahlam Albashir’in ifadesi ortaya çıktı: Cesaret hapı verdiler

İstiklal saldırganı Ahlam Albashir’in ifadesi ortaya çıktı: Cesaret hapı verdiler
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21 Kasım 2022 - 16:23
İstiklal katliamında bombayı bırakan saldırgan Ahlam Albashir’in ifadesi ortaya çıktı. Ahlam Albashir olay günü kendisine cesaret hapı verildiğini öne sürdü.

İstiklal saldırısı sonrası bombayı bırakan Ahlam Albashir ifadesinde YPG terör örgütünün kendisini Münbiç’te hapishaneye attığını iddia etti. Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre Ahlam Albashir şöyle konuştu:
“Abim Muhammed, Özgür Suriye ordusunda üst düzey komutandır. Muhammed, DEAŞ saldırısı sırasında yaralanmış ve iki bacağında da protez takılıdır. 2017 yılında Ablam Meryem’le YPG kontrolündeki Münbiç’e gittik. Burada Ahmet A. ile sevgili olduk. 2 ay sonra ayrıldık. 2 ay boyunca benden YPG için bir talepte bulunmadı. Münbiç’te YPG üst düzey yöneticileri beni aleyhlerine casusluk yaptığım için tutukladılar. 1 ay Münbiç’te cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra, ‘Hacı ile görüşeceksin’ diye beni aradılar. Hacı üst düzey sorumluydu. İlk seferinde gözlerim bağlıydı. Görmedim. Sen ÖSO’ya çalışıyorsun dediler. Bir kaç hafta sonra yeniden beni hacıya götürdüler. Bu kez gözlerim açıktı. Vücudunun görünen yerinde dövmesi vardı. Beni ÖSO’ya casusluk yapıyorsun ailene zarar gelecek diye korkuttular.”

HACI’YA VİDEO ATTIM
Ahlam Albashir ifadesinde Hacı kod adlı teröristin kendisinden video istediğini belirterek, “Taksim’e iki kez korsan taksiyle gittim, döndüm. Hacı benden Taksim heykelinin önünde video çekmemi istedi. Ben de bu sebeple hacıya göndermek üzere Taksim’deki heykelin önünde video çektim ve gönderdim. Sonrasında etraftaki mağazaları çektim. Görüntülerdeki patlamanın gerçekleştiği yerin videosunun olması ise tesadüf. İsteyerek çekmemiştim.” diye konuştu.

CESARET HAPI  VERDİLER
Terörist Ahlam, ifadesinin devamında kendisine cesaret içerikli hap verildiğini söyledi:

“Bilal uyuşturucu içer. Ben içmem. Olay günü Taksim’e gideceğimiz gün bana rahatlatıcı olduğunu söylediği bir adet hap verdi. Ben hapı neden veriyorsun diye sorduğumda, ‘Benim üstümde kalmasın sen taşı’ dedi. Bilal gideceğimiz gün ilk kez bu kadar iyi davranıyordu. Korsan taksi çağırıp gittik. Yolda biriyle konuşup, ‘Tamam kardeş geliyoruz’ diye biriyle konuştuğunu birine bilgi verdi. Elindeki çantayı bana verip ‘sen gez ben geleceğim’ dedi. Çantayla araçtan indim. İstiklale doğru yürümeye başladım.”

112’Yİ ARADIM
Ahlam Albashir, olay anını “Çantayı alıp, İstiklal caddesine girdim. Çantaya baktığımda içinde cips, kek gibi yiyecek poşetleri vardı. Alt kısımda yumuşak dokulu bir paket vardı. Korktum 112’yi aradım. Çıkan şahısla Türkçe bilmediğim için konuşamadım. Korkmuştum. Bu sırada Hacı aradı. Benim arkadan çekilmiş bir görüntümü gönderdi. Görüntüyü anlayamadan Hacı, ‘Çantayı bırak, oradan ayrıl. Başkası gelip çantayı alacak’ dedi. Ben de bırakıp gittim’ dedi.” diye anlattı.

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