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Gonca Vuslateri’den şoke eden Fırat Tanış ifşası! ‘Defterin sayfalarını aralardım da’

Gonca Vuslateri’den şoke eden Fırat Tanış ifşası! ‘Defterin sayfalarını aralardım da’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Şubat 2024 - 9:26

Gonca Vuslateri, Fırat Tanış’a ağır suçlamada bulundu. Vuslateri; piyanist İklim Tamkan’ın, Tanış aleyhine olan suçlamalarından sonra meslektaşını hedef alan açıklamalarda bulundu; “Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem… Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur”

Gonca Vuslateri'den şoke eden Fırat Tanış ifşası! 'Defterin sayfalarını aralardım da' - Sayfa 1

Piyanist İklim Tamkan, salı günü Fırat Tanış hakkında suçlamalarda bulundu. Tamkan, beraberliğini sonlandırdıktan sonra Tanış’ın; kendisini, ailesini ve yakınlarını ağır psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalına soktuğunu belirtti.

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Gonca Vuslateri'den şoke eden Fırat Tanış ifşası! 'Defterin sayfalarını aralardım da' - Sayfa 2

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden İklim Tamkan’ın açıklamasının tamamı şöyle: Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat Tanış’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

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Gonca Vuslateri'den şoke eden Fırat Tanış ifşası! 'Defterin sayfalarını aralardım da' - Sayfa 3

“TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN YARALAR AÇTI”
Yaşadığım bu tecrübe benim için ‘yanlış bir seçimdi’ deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikâyeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

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Gonca Vuslateri'den şoke eden Fırat Tanış ifşası! 'Defterin sayfalarını aralardım da' - Sayfa 4

“ŞİDDET ZİNCİRİNİ KIRMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM”
İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

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Gonca Vuslateri'den şoke eden Fırat Tanış ifşası! 'Defterin sayfalarını aralardım da' - Sayfa 5

“HİÇ KORKMUYORUM”
Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin gün yüzüne çıkarılmasından ibarettir.

Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır. Çünkü hiç korkmuyorum.”

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Gonca Vuslateri'den şoke eden Fırat Tanış ifşası! 'Defterin sayfalarını aralardım da' - Sayfa 6

“DEFTERİN SAYFALARINI ARALADIM DA… “
İklim Tamkan’ın bu açıklaması üzerine Gonca Vuslateri, Fırat Tanış’ı hedef alan bir açıklamada bulundu. Vuslateri, şunları söyledi; “Defterin sayfalarını aralardım da… Gebelikte kendimi geremem… Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz “görülüyor” hissi… Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem… Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur…”

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Gonca Vuslateri'den şoke eden Fırat Tanış ifşası! 'Defterin sayfalarını aralardım da' - Sayfa 7

“ELİMİZİ ESİRGEMEZDİK”
Gonca Vuslateri, bu açıklamasıyla Fırat Tanış’ı hedef alırken bir takipçisi de onu hedef aldı. Takipçisi, şu açıklamada bulundu; “Keşke bu duyarlılığınızı İbo Show’a katılırken de gösterseydiniz.”

Bunun üzerine başlayan polemikte Gonca Vuslateri’nin cevabı şöyle oldu; “Evet, mağdur kişiler konuşsaydı elimizi esirgemezdik. Keşke siz belli etseydiniz kendinizi bizim başımıza gelen onca şeyde? Değil mi? Bu memleketin kışkırtıcı narin hatunları… Susalım o zaman bu konuda… Ahh! Ne haklısınız deyip bir masada size kaldı.”

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