2024 benim yılım olacak

Türkiye’nin İlk Kadın Model Djane’i Melis Akışka”

Türkiye’nin güzellik ve yetenek sahnesinde adından söz ettiren isimlerden biri olan Melis Akışka, 2024 yılında müzik dünyasına damgasını vuracak bir projeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Aslen Bodrumlu, ancak İzmir güzeli olarak bilinen Akışka, Türkiye’de başarılı bir şekilde hayatını sürdürüyor.

2007 yılında ilk adımlarını mankenlik ve modellikle atan Melis Akışka, o yılın ilk sahnesini gerçekleştirdi ve kısa sürede Türkiye çapında güzellik dereceleri elde etti. Okul hayatında kimya mesleği ve sivil havacılık eğitimini başarıyla tamamlayan Akışka, hobisi olan modellik ve sahne performansıyla meslek hayatında büyük başarı ve popülerlik elde etti.

2024 söz müzik projesiyle adından söz ettiren Melis Akışka, kendi single’ı ve klipi ile müzik dünyasına yeni bir soluk getireceğini müjdeledi. Kendine özgü harika enerjisiyle, henüz gezmediği şehir ve ülkelerde kendisini tanıtmış durumda olan Akışka, “Bu yıl en çok çalışan ben oldum” diyerek yoğun tempolu bir yılı geride bıraktığını ifade etti. Kendisine hayran bırakan başarılarına bir yenisini ekleyen Akışka, müzik kariyerinde de iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor.