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İşte Mehmet Dinçerler’in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık…

İşte Mehmet Dinçerler’in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık…
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16 Eylül 2022 - 15:21
Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma kararı alması sonrasında tarafların avukatları düğün takılarını bölüşmek için bir araya geldi. Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız yapılan düğünde Hadise’ye takılan takılan listesi ortaya çıktı.

İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 1

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in avukatları boşanma davası için bir araya geldi. Gözlerden uzak gerçekleşen düğünde takılan takıları isteyen Mehmet Dinçerler Hadise’ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzüğü de unutmadı.

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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 2

Aile arasında gerçekleşen törende, 2. Sayfa’nın haberine göre; Hadise’ye dünyaca ünlü bir markanın 75 bin dolarlık bileziği, 10 tane 5’i 1 yerde, pırlanta kolye, toplam değeri 250 bin TL olan bilezikler takıldı.

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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 3

HADİSE’NİN ZARARI ORTAYA ÇIKTI
Hadise, mayıs ayından bu yana ‘sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı’ dediği eşi Mehmet Dinçerler’in iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal etti.

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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 4

Hadise’nin 4 aylık zararının 6 milyon TL olduğu iddia edildi.

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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 5
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 6
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 7
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 8
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 9
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 10
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 11
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 12
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 13
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 14
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 15
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İşte Mehmet Dinçerler'in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık... - Sayfa 16

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