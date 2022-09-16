İşte Mehmet Dinçerler’in istediği takıların listesi! 10 tane beşi bir yerde, 75 bin dolarlık…

HADİSE’NİN ZARARI ORTAYA ÇIKTI

Hadise, mayıs ayından bu yana ‘sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı’ dediği eşi Mehmet Dinçerler’in iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal etti.