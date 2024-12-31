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YILIN SON BOMBASI ÜNLÜ İLAHİYATÇIDAN GELDİ: İÇKİ İÇMENİN CEZASI YOK!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İlahiyatçı yazar Recep İhsan Eliaçık, Milliyet gazetesindeki “dini sohbetler” köşesinde yaptığı açıklamalarla Diyanet ve Ali Erbaş’a meydan okuyarak içki içmenin yasak olmadığını savundu.

31 Aralık 2024 – Recep İhsan Eliaçık, sık sık yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Milliyet gazetesindeki “dini sohbetler” köşesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ali Erbaş‘a yönelik sert açıklamalar yaptı. Eliaçık, Kur’an-ı Kerim‘de bazı hususların günah olarak belirtilmediğini belirterek, “İçki içmenin cezası yoktur, varsa göstersinler” dedi. Ayrıca, namaz kılmamanın ve örtünmemenin de cezası olmadığını savundu.

“Cezası Olmayanlar” Konusunda Meydan Okudu

Eliaçık, “110 bin cami hocasına, müftüsüne, Diyanet’e, ilahiyatçısına meydan okuyorum. Varsa çıksınlar göstersinler. Gösteremezler, çünkü yok!” diyerek, dini kurallar ve cezalar üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Gerçek Suçlar Üzerine Vurgu Yaptı

İlahiyatçı yazar, Kur’an ve diğer inanç sistemlerinde gerçek suçlar üzerine vurgu yapıldığını belirterek, suç sayılan dört şeyin şunlar olduğunu söyledi:

  1. Öldürmek – Ceza vardır.
  2. Çalmak – Ceza vardır.
  3. İftira atmak – Ceza vardır.
  4. Taciz, tecavüz ve zina – Ceza vardır.

Eliaçık, Tevrat, İncil ve Kur’an‘daki bu suçları sıralayarak, dini öğretilerin doğru bir temel üzerine kurulması gerektiğini savundu. “Eğer dini, bu temel değerler üzerine değil de Emevî – kapitalist bir din anlayışı üzerine kurarsanız, bu din insan yaşamından çıkar” dedi.

Eleştiriler ve Tepkiler

Eliaçık’ın açıklamaları, özellikle dini camiada büyük tepkilere yol açtı. İçki ve dini kurallar hakkındaki görüşleri, geleneksel İslam anlayışından farklı bir yorum sunduğu için geniş bir tartışma yarattı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

YILIN SON BOMBASI ÜNLÜ İLAHİYATÇIDAN GELDİ: İÇKİ İÇMENİN CEZASI YOK!
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