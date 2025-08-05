İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİ YÜZDE 45 ARTTI!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Temmuz 2025 dönemine ait “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, özellikle sabit gelirli haneler için ciddi bir ekonomik baskı anlamına geliyor.

TEMEL GİDERLER HER AY YÜKSELİYOR

İPA’nın verilerine göre, dört kişilik bir ailenin Temmuz 2025 itibarıyla ortalama yaşam maliyeti 96 bin 599 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, Haziran ayına göre 3 bin 134 TL’lik bir artışı temsil ediyor. Aylık bazda ise yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35 oranında yükseldi.

Yılın başından bu yana yaşanan artışlar ise şöyle:

Ocak 2025: %7,10

Şubat 2025: %3,10

Mart 2025: %2,38

Nisan 2025: %2,91

Mayıs 2025: %1,88

Haziran 2025: %1,90

Temmuz 2025: %3,35

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK GİDERİ 13 BİN TL ARTTI

Ocak ayında 82 bin 880 TL olan yaşam maliyeti, Temmuz ayında 96 bin 599 TL’ye yükseldi. Bu da sadece yedi ayda yaklaşık 13 bin 719 TL’lik ek yük anlamına geliyor. Gıda, kira, ulaşım ve enerji gibi temel kalemlerdeki fiyat artışları, bu yükselişin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: ARTIŞ DEVAM EDEBİLİR

Ekonomistler, enflasyonist baskıların sürdüğünü ve yaşam maliyetindeki artışın önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle döviz kuru, enerji fiyatları ve kira artışları, İstanbul’da yaşamı daha da pahalı hale getirebilir.