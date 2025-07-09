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BANKALAR ATM LİMİTLERİNİ YÜKSELTTİ! ENPARA VE YAPI KREDİ ZİRVEDE

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Bankacılık sektöründe ATM üzerinden yapılan nakit işlemler için para çekme ve yatırma limitleri güncellendi. Dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok banka limitlerini artırdı. Enpara ve Yapı Kredi, 185.000 TL’ye kadar para yatırma limitiyle dikkat çekiyor.

GÜNCEL PARA YATIRMA LİMİTLERİ (TL):
 Yapı Kredi: 185.000
 Enpara: 185.000
 Garanti BBVA, Fibabanka, Odeabank: 100.000
 Vakıfbank, Halkbank, ING, QNB Finansbank, Kuveyt Türk: 50.000
 Ziraat Bankası, Ziraat Katılım: 20.000
 Vakıf Katılım: 2.500

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ (TL):
 Enpara: 50.000
 İş Bankası, Garanti BBVA, Alternatifbank, Burganbank: 20.000
 Ziraat Bankası: 7.500
 Akbank: 7.000
 Vakıf Katılım: 2.500

r.

BANKALAR ATM LİMİTLERİNİ YÜKSELTTİ! ENPARA VE YAPI KREDİ ZİRVEDE
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