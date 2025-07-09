BANKALAR ATM LİMİTLERİNİ YÜKSELTTİ! ENPARA VE YAPI KREDİ ZİRVEDE

Bankacılık sektöründe ATM üzerinden yapılan nakit işlemler için para çekme ve yatırma limitleri güncellendi. Dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok banka limitlerini artırdı. Enpara ve Yapı Kredi, 185.000 TL’ye kadar para yatırma limitiyle dikkat çekiyor.
GÜNCEL PARA YATIRMA LİMİTLERİ (TL):
Yapı Kredi: 185.000
Enpara: 185.000
Garanti BBVA, Fibabanka, Odeabank: 100.000
Vakıfbank, Halkbank, ING, QNB Finansbank, Kuveyt Türk: 50.000
Ziraat Bankası, Ziraat Katılım: 20.000
Vakıf Katılım: 2.500
GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ (TL):
Enpara: 50.000
İş Bankası, Garanti BBVA, Alternatifbank, Burganbank: 20.000
Ziraat Bankası: 7.500
Akbank: 7.000
Vakıf Katılım: 2.500
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