BANKALAR ATM LİMİTLERİNİ YÜKSELTTİ! ENPARA VE YAPI KREDİ ZİRVEDE

Bankacılık sektöründe ATM üzerinden yapılan nakit işlemler için para çekme ve yatırma limitleri güncellendi. Dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok banka limitlerini artırdı. Enpara ve Yapı Kredi, 185.000 TL’ye kadar para yatırma limitiyle dikkat çekiyor.

GÜNCEL PARA YATIRMA LİMİTLERİ (TL):

Yapı Kredi: 185.000

Enpara: 185.000

Garanti BBVA, Fibabanka, Odeabank: 100.000

Vakıfbank, Halkbank, ING, QNB Finansbank, Kuveyt Türk: 50.000

Ziraat Bankası, Ziraat Katılım: 20.000

Vakıf Katılım: 2.500

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ (TL):

Enpara: 50.000

İş Bankası, Garanti BBVA, Alternatifbank, Burganbank: 20.000

Ziraat Bankası: 7.500

Akbank: 7.000

Vakıf Katılım: 2.500

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