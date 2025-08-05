DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında başlattığı “maliyet esaslı kademeli tarife” uygulamasını doğalgaz faturalarına da taşımaya hazırlanıyor. Bu adım, enerji sektöründe bölgesel maliyet farklarını daha şeffaf ve adil şekilde yansıtmayı amaçlıyor.

BÖLGESEL MALİYETLER FİYATLARA YANSIYACAK

Yeni sistemle birlikte, doğalgaz fiyatları artık tek tip olmayacak. Her ilin altyapı maliyeti, iklim koşulları ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak özel fiyatlandırma yapılacak. Bu da doğalgazın metreküp fiyatının şehirden şehre değişebileceği anlamına geliyor.

Örneğin, doğalgazın taşınma maliyeti yüksek olan Doğu Anadolu şehirlerinde fiyatlar artabilirken, Marmara veya Ege gibi bölgelerde daha düşük seviyelerde kalabilir.

DEVLET DESTEĞİ AZALIYOR, TÜKETİCİLER TASARRUFA YÖNELİYOR

Elektrik ve doğalgaz faturalarında uzun süredir uygulanan sübvansiyonlar, yeni düzenleme ile birlikte kademeli olarak geri çekiliyor. Bu durum, enerji maliyetlerinin doğrudan tüketiciye yansımasına neden olacak. Özellikle yüksek tüketim yapan haneler için bu değişiklik ciddi bütçe etkileri yaratabilir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNE GEÇİŞ HIZLANIYOR

Yeni tarife modeli, enerji verimliliğini teşvik eden bir yapıya sahip. Tüketiciler, daha az enerji harcayarak daha düşük fatura ödeyebilecek. Bu da hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik denge açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.