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Ünlü sosyolog Prof. Dr. Orhan Türkdoğan vefat etti

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Orhan Türkdoğan vefat etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Şubat 2024 - 17:42

Türk sosyolojisinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Orhan Türkdoğan 96 yaşında dünya hayatına veda etti. Dün gece vefat eden ünlü araştırmacı ve yazarın cenaze namazı bugün Eyüp Sultan Camisi’nde kılınacak.

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