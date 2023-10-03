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Bakan Tekin ‘mülakat tartışmasına’ son noktayı koydu!

Bakan Tekin ‘mülakat tartışmasına’ son noktayı koydu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2023 - 10:18

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis’te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunun ardından öğretmen alımında mülakat tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den, mülakat tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalar geldi. NTV’nin sorularını yanıtlayan Tekin, “İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım” dedi.

Tekin, “Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahcup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum” diye konuştu.

YENİ SİSTEMİ ANLATTI

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakat sisteminin değişeceğini de söyledi. Yeni sistemi anlatan Tekin, “Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp “Şunları söyledim” diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını söyleyen Tekin, “Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım” dedi.

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