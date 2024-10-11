Adnan Oktar: Filistin’de olanları 15 gün içinde durdururum

Kendisine görev verilmesi durumunda Gazze’deki saldırıları 15 gün içinde durdurabileceği iddiasında bulunan Adnan Oktar, “15 gün içinde savaşı durdururum. Cezaevinden çıkmama da gerek yok. Bana bir oda ayarlasalar burada rahatça yapabilirim” dedi.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava, kamuoyunun en yakından takip edilen adli süreçlerinden biri.

Bilindiği üzere Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini tamamlayıp, Adnan Oktar’ın 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onamıştı.

Bugün yeniden yapılanma davası devam eden Oktar, duruşma sırasında şaşkına çeviren ifadeler kullandı.

‘GAZZE’DEKİ SALDIRILARI 15 GÜN İÇİNDE DURDURABİLİRİM’

Oktar, devletin kendisine görev vermesi durumunda Gazze’de yaşananları durdurabileceği iddiasında bulundu.

İddialarını daha da artıran Oktar, bu kez de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını 15 gün içinde durduracağını öne sürdü.

Tüm bunları yapması için cezaevinden çıkmasına gerek olmadığını da iddia eden Oktar, “15 gün içinde savaşı durdururum. Cezaevinden çıkmama da gerek yok. Bana bir oda ayarlasalar burada rahatça yapabilirim.” şeklinde konuştu.

“CEZAEVİNDEN ÇIKMAMA GEREK YOK: BİR ODA AYARLASINLAR YETER”

Adnan Oktar’ın ifadeleri şu şekilde:

“Devlet bana görev verirse şu an süren savaşları durdurabilirim. Filistin’de olan olayı çok rahat durdurabilirim. İsrail’deki dindar Musevileri ve Filistin’deki Müslümanları tanıyorum. 15 gün içinde savaşı durdururum. Cezaevinden çıkmama da gerek yok. Bana bir oda ayarlasalar burada rahatça yapabilirim. Gençlerin de mutlu olmasını sağlayabilirim. Kadına karşı nefreti ortadan kaldırabilirim. Türkiye’yi bayram havasına sokabilirim. Türkiye huzursuz, herkes mutsuz durumda.”