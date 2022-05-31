İstanbul’da tehlikeli gerginlik! Camide çocuğa taciz iddiası Vali Yerlikaya’yı bile bölgeye getirdi

Esenyurt’ta bulunan camide çocuğa yönelik istismar bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. Şüpheliyi linç etmek isteyen öfkeli kalabalık ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kalabalığı sakinleştirmek için bölgeye gitti.

Esenyurt’un Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi’nde bulunan camide, bir kişinin küçük yaştaki bir çocuğu istismar ettiği iddiası üzerine, mahalleli cami önünde toplandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıyı cami önünde toplanan mahalleli linç etmek istedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi’nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.