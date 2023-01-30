Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi… Eski halinden eser kalmadı!

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi… Eski halinden eser kalmadı!
2 views
30 Ocak 2023 - 12:29

“Bir Aile Hikâyesi” dizisiyle adını duyuran Elçin Afacan, bir yıla yakın sürede tam 28 kilo verdi. Daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirten ünlü oyuncu, “Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum” dedi.

Şimdilerde “Çöp Adam” dizisinde rol alan Elçin Afacan, yeni haliyle izleyicileri şaşırttı. 2019 yılında yayınlanan “Bir Aile Hikâyesi” dizisindeki Beste rolü için 20 kilo alan oyuncu, diyetisyen yardımıyla fazlalıklarından kurtuldu. Karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından tamamen çıkaran ünlü oyuncu, bir yıla yakın sürede tam 28 kilo verdi.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım da atan oyuncu bu sayede kilolarından kurtulduğunu söyledi. Elçin Afacan daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirtti: “Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum. Önceki dizi için aldığım 20 kiloyu daha sağlıklı birey olmak için verirken biraz daha fazla vereyim dedim.” (Cansu TOPÇU)

ONLAR DA ZAYIFLADI

İşte Magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri…

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu…

Bir döneme damga vuranTanyeli, yıllar önce evlenerek Avustralya’ya yerleşmişti. Tanyeli, temmuz ayında aldığı kilolarnedeniyle bıçak altına yattı. 99 kiloya çıkan Tanyeli, mide küçültme operasyonu geçirdi.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

Fazla kilolarından hızla kurtulan Tanyeli, son halini takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

Yeni hali şaşırttı

Masterchef yarışmasının 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu, değişimi ile görenleri şaşırttı. Fazla kilolarından kurtulan Yoloğlu, yeni halini takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

“100 günlük değişimin sonuna geldik bu süreçte yaşadığım zorluklarda bana yardımcı olan herkese teşekkürler. Dönem dönem zorluklar ile geçse de benim için çok güzel bir süreç oldu. Bu bir son değil yeni bir başlangıç şimdi sırada 100 gün de üstüne ne koyabiliyoruz o var. Vücut geliştirme bir sanat ise kendinizi sanatkarın kalemine bırakmalısınız. Bırakın sizi tüm hatları ile çizebilsin öyle herkesin dediğine de kulak asmayın. Antrenör ile aranızda ki ikili güveniniz sonucunda süreceğe bağlı kalıyorsanız gelişim kaçınılmazdır.”

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu!

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı ‘O Hayat Benim’ için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sıkı bir Diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti.

93 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 BEDEN OLDU

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

1 YILDA 40 KİLO

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi Yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Hamdi Alkan, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

‘ŞİŞMANLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK’

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

Fotoğrafa “Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur” notunu düşen Cemal Can’ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 KİLO VERDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

Terim ‘aralıklı oruç’ yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 AYDA 24 KİLO

Oyuncu Çiçek Dilligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu…

SIKI DİYET

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif’i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

GÖRENLER TANIYAMADI

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ünlü oyuncu 28 kilo verdi... Eski halinden eser kalmadı

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı…

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştıHer pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı
Cinayeti yaşı küçük kızının üstüne attı: Müebbet hapis istemiCinayeti yaşı küçük kızının üstüne attı: Müebbet hapis istemi
Hakem Yasin Kol ile benzerliği isyan ettirdi: Manavın ‘hakaret’ çilesiHakem Yasin Kol ile benzerliği isyan ettirdi: Manavın ‘hakaret’ çilesi
Çekmeköy’de halay çeken gruba minibüs çarptı!Çekmeköy’de halay çeken gruba minibüs çarptı!
‘Milli gelirin büyük kısmı yatırıma harcanıyor’‘Milli gelirin büyük kısmı yatırıma harcanıyor’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte kaybetti ama aşkta kazandı: Henry Cavill sevgilisiyle el ele görüntülendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mendil satan çocuk şoke etti! Pelin Akil yaşadığı zor anları anlattı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu 28 kilo verdi… Eski halinden eser kalmadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Her pozu ayrı olay! Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
14 Mayıs’taki seçimin üniversite sınavlarına denk gelmesi üzerine muhalefet harekete geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 8.864 TL oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nesli tükenme tehlikesi altında… Tunceli’de görüntülendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu… Kar yağışı için tarih verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cinayeti yaşı küçük kızının üstüne attı: Müebbet hapis istemi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakem Yasin Kol ile benzerliği isyan ettirdi: Manavın ‘hakaret’ çilesi
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !