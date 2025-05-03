İSTANBUL’DA KORKUTAN DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ

3 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının büyüklüğü 3.7, derinliği ise 18 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem, özellikle Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri ve Beylikdüzü ilçelerinde hissedildi. Evlerinde oturan birçok kişi kısa süreli panik yaşarken, sosyal medyada depremle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY’DAN AÇIKLAMA: “YENİ FAY DEĞİL, DOĞAL SÜREÇ”

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin ardından tv100 canlı yayınına bağlanarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, bu depremin 2019 yılında ve 23 Nisan 2025’te meydana gelen sarsıntıların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Depremin, Silivri çukurundan başlayarak kuzeydoğu yönünde uzanan bir fay hattı üzerinde gerçekleştiğini açıklayan Üşümezsoy, bu fayın daha önce de benzer sarsıntılar ürettiğini söyledi. Ayrıca, mevcut depremin yeni bir fay hattı oluşumuna işaret etmediğini ve doğal bir artçı olduğunu vurguladı.

“7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENMEMELİ”

Prof. Dr. Üşümezsoy’a göre, Marmara Denizi’nde 180 kilometrelik tek ve kesintisiz bir fay hattı bulunmadığından, 7 veya daha büyük bir depremin yaşanma olasılığı oldukça düşük. Ancak, mevcut parçalara ayrılmış fay zonlarının zamanla kırılarak 6 büyüklüğüne kadar depremler üretebileceğini ifade etti.

CELAL ŞENGÖR’DEN TEPKİ: “BİLİMSEL DAYANAĞI YOK”

Üşümezsoy’un açıklamaları, bazı uzmanlar tarafından eleştirildi. Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara’da büyük bir deprem olasılığını reddetmenin bilimsel bir temeli olmadığını belirterek, halkın bu tür açıklamalara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

UZMANLAR UYARIYOR: HAZIRLIKLI OLUN!

Uzmanlar arasında farklı görüşler bulunsa da, İstanbul’un deprem riski taşıdığı gerçeği değişmiyor. Bu nedenle yapı denetimleri, kentsel dönüşüm projeleri, afet planlamaları ve bireysel önlemler hayati önem taşıyor.