BANKACILIKTA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bankacılık sektöründe müşteri güvenliğini artırmak için yeni bir adım daha atılıyor. Yüz tanıma teknolojisinin zorunlu hale gelmesiyle birlikte, artık cep telefonu, mobil bankacılık ve ATM işlemlerinde yüzü görünmeyen müşteriler işlem yapamayacak. Bu düzenleme, özellikle sahtecilik, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi olayların önüne geçmeyi amaçlıyor.

BANKALARDA YÜZ TANIMA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Türkiye’deki bankalar ve finans kuruluşları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) talimatıyla güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yüz tanıma teknolojisine geçiş yapıyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte, müşterilerin mobil bankacılık uygulamalarına girişlerinde, ATM’den para çekme işlemlerinde ve hatta cep telefonu üzerinden yapılan finansal işlemlerde yüzlerinin açıkça görünmesi şart olacak.

Bu düzenlemenin amacı, bankacılık işlemlerindeki sahteciliği en aza indirerek kullanıcı güvenliğini maksimum düzeye çıkarmak olarak belirtiliyor. Özellikle son dönemde artan kimlik avı saldırıları, dolandırıcılık girişimleri ve ATM hırsızlıkları gibi suçların önüne geçilmesi hedefleniyor.

İŞLEM YAPMAK İSTEYENLERİN YÜZÜ NET OLACAK

Yeni sistemde yüz tanıma teknolojisinin düzgün çalışması için müşterilerin yüzlerinin net ve açık şekilde kameraya dönük olması gerekiyor. Başörtüsü veya şapka takan müşteriler işlem yapabilecek ancak yüzlerini kapatan maske, gözlük veya farklı aksesuarlarla işlem yapmak mümkün olmayacak.

Bu durum, kullanıcıların ATM’lerde ve mobil bankacılık uygulamalarında kimlik doğrulama aşamasında yaşanan sahtecilik riskini azaltmak için getirildi. Bankalar, müşterilerin daha güvenli bir ortamda işlem yapabilmesi için yüz tanıma teknolojisini büyük ölçekli olarak kullanmaya hazırlanıyor.

GÜVENLİK ÖNCELİKLİ HEDEF

Bankacılık sektöründeki güvenlik açıklarını kapatmak ve suç faaliyetlerini engellemek amacıyla devreye alınan yüz tanıma teknolojisi, finans sektöründeki dijital dönüşümün bir parçası olarak da görülüyor. Finansal işlemlerde kimlik doğrulama süreçlerinin dijitalleşmesi ve kişiye özel güvenlik önlemlerinin artırılması sayesinde tüketicilerin finansal güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ NASIL OLACAK?

Yeni uygulama bazı kullanıcılar tarafından gizlilik ihlali olarak yorumlansa da, genel olarak güvenlik ve dolandırıcılık vakalarının azalacağı beklentisiyle olumlu karşılanıyor. Özellikle son dönemde Türkiye’de yaşanan siber saldırı vakaları nedeniyle vatandaşlar güvenlik önlemlerinin artırılmasını destekliyor.

Uzmanlar ise kullanıcı bilgilerinin korunması adına veri güvenliğine özel önem verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bankaların ve BDDK’nın bu konuda şeffaf ve güvenilir adımlar atmasının, kullanıcıların sisteme güvenini artıracağı belirtiliyor.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni yüz tanıma teknolojisi uygulaması kısa süre içerisinde bankalar tarafından hayata geçirilecek. Bankalar müşterilerini bu yeni sistem hakkında bilgilendirecek ve gerekli adaptasyon süreçlerini hızlandırmak için çeşitli kampanyalar ve bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.

Önümüzdeki dönemde tüm finansal işlemlerde yüz tanıma teknolojisi kullanımı yaygınlaşarak standart haline gelecek.

Kaynak: https://www.medyaradar.net