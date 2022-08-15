İstanbul’da gün geceye, yollar göle döndü! İkinci dalga yağış yolda

İstanbul’da kent genelinde gökyüzünü kara bulutlar sararken, gün adeta geceye döndü.

Maltepe’de yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araç ve sürücüler sokakta mahsur kaldı. İhbar üzerine Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlatırken mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı. Bazı araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Araçları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Belediyeye ait iş makineleri sokakta tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

“KAPIYI AÇTIĞIM ZAMAN DENİZ GİBİYDİ HER YER”

Yarısına kadar suya batan araçtan çocuklarıyla birlikte son anda çıktığını anlatan Berfin Çalık, “Bir anda fark edemedim. Göl gidiydi. Arabam yarısına kadar suya batmıştı. Çocuğumda bir şey yok. Son anda çıktım. Kapıyı açtığım zaman deniz gibiydi her yer. Bende bir şey yok çok şükür. Mazgallar tıkanmış sanırım. Ben 5 yıldır buradayım, bu noktayı hiç böyle hatırlamıyorum. Aniden bastıran yağmur neticesinde böyle bir şey yaşadık” dedi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Kentin en işlek yerlerinden Taksim Meydanı ve Eminönü’nde yağış sürüyor. Yürümek isteyen vatandaşlar sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanların tentelerinin altına saklandı, kimileri ise ıslanmamak için koşmak zorunda kaldı.

Tarihi Eminönü semtinde, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı’nda su baskınları yaşandı.

İSTANBUL’DA İKİNCİ DALGA YAĞIŞ YOLDA

İstanbul’da yağmur etkisini artırırken, şimşekli, gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer ince taneli dolu içeren kütlelerin Marmara Denizi üzerinden İstanbul ve çevresine doğru hareket ettiği belirtildi.

Öte yandan sağanak yağışın etkili olduğu Bursa’dan da endişelendiren görüntüler geldi. Mudanya ilçesinde yağış nedeniyle biriken sular arabaları yuttu.

AFAD’DAN SMS’Lİ UYARI

Megakentte etkili olan kuvvetli yağışa dair AFAD’dan da SMS’li uyarı geldi.

Uyarı mesajında kuvvetli yağışın devam etmesinin beklendiği kaydedilerek, sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

HAVA ULAŞIMI AKSADI

İstanbul’da şiddetli yağmur nedeniyle Pegasus Havayolları’na ait Tel Aviv-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamadı.

Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı’na yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş için sıra bekleyen çok sayıda uçak havada tur atmak zorunda kaldı.

Uçakların yakıt kritiğine girmemesi için 09.28-10.20 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçaklara öncelik verilirken, kalkış seferlerinde ise yarım saatlik gecikmeler meydana geldi.

BEYKOZ’DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

İstanbul’un etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Beykoz Körfez Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında restoranın istinat duvarı çöktü. Restoranda çalıştığı öğrenilen Emre Arslan, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. Ekiplerin 3,5 saatlik çalışmaları sonucunda göçük altından çıkarılan Arslan’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arslan, hastaneye kaldırıldı.

METRO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak ulaşımı da etkiledi. Metro İstanbul hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Yeni yapılan açıklamada ise “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında ise teknik bir arıza nedeniyle seferler Cibali-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.

YAĞMURDA YOL ÇÖKTÜ OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ

Gaziosmanpaşa’da etkili olan yağmur sonrası Validesuyu Caddesi’nde yol çöktü. Salih Osman’ın kullandığı otomobil, çukura düştü. Osman, “Burada sel akıyordu. Adımı atana kadar yol çöktü” dedi.